Odstrani 99 % vodnega kamna in podaljša življenjsko dobo likalnika

Vodni kamen lahko zamaši likalnik in povzroči rjavenje, kar aparat lahko poškoduje. Posebni ionski izmenjevalnik iz smole v filtru pri vodi iz pipe odstrani 99 % vodnega kamna in življenjsko dobo likalnika podaljša do 4-krat*.