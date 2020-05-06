2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Preprečuje nabiranje vodnega kamna
Primeren za vse likalnike
Priložena je 1 kartuša
Kalcijeve usedline lahko zamašijo likalnik in se v njem nabere rja, kar lahko poškoduje napravo. Posebni ionski izmenjevalnik iz smole v filtru odstrani 99 % vodnega kamna iz vode iz pipe in tako do 4-krat podaljša življenjsko dobo likalnika*.
Demineralizirana voda iz filtra IronCare preprečuje nabiranje vodnega kamna v likalniku. Kalcijevi delci ne bodo zamašili odprtin za paro, kar pomaga likalniku, da zagotavlja stalno kakovostno paro.
S filtrom IronCare lahko vsakič preprosto napolnite posodo za vodo likalnika. Nedrseči ročaji omogočajo udobnejšo uporabo.
Nagrade
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
MartinPRG
06/05/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Jednoduchý a učinný
Vodní filtr je jednoduchý a plně funkční. Doma mám extrémně tvrdou vodu. Celá řada spotřebičů už byla poškozena, vodní kámen je vidět na každém spotřebiči, který používá vodu. Problém jsem vyřešil až tímto jednoduchým filtrem - vodní kámen úplně eliminoval po cca. roce užívání.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky
Testirano na seriji Philips GC5000 z vodo trdote 16,8 °dH, samo glede učinka na vodni kamen.