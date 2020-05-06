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  • Preprečuje poškodovanje zaradi vodnega kamna in korozije
  • Preprečuje poškodovanje zaradi vodnega kamna in korozije
  • Preprečuje poškodovanje zaradi vodnega kamna in korozije
  • Preprečuje poškodovanje zaradi vodnega kamna in korozije
  • Preprečuje poškodovanje zaradi vodnega kamna in korozije
  • Preprečuje poškodovanje zaradi vodnega kamna in korozije
  • Preprečuje poškodovanje zaradi vodnega kamna in korozije
  • Preprečuje poškodovanje zaradi vodnega kamna in korozije
  • Preprečuje poškodovanje zaradi vodnega kamna in korozije
  • Preprečuje poškodovanje zaradi vodnega kamna in korozije
  • Preprečuje poškodovanje zaradi vodnega kamna in korozije
  • Preprečuje poškodovanje zaradi vodnega kamna in korozije

IronCareVodni filter za likalnike

GC024/10

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Preprečuje poškodovanje zaradi vodnega kamna in korozije
IronCare odstrani vodni kamen pri vodi iz pipe, kar zagotavlja najboljše delovanje likalnika in njegovo življenjsko dobo podaljša do 4-krat*. S tem inovativnim filtrom, ki je zasnovan za vse likalne naprave, lahko najenostavneje odstranjujete vodni kamen iz likalnika.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Življenjsko dobo podaljša do 4-krat*

Preprečuje poškodovanje zaradi vodnega kamna in korozije

  • Preprečuje nabiranje vodnega kamna

  • Primeren za vse likalnike

  • Priložena je 1 kartuša

Odstrani 99 % vodnega kamna in podaljša življenjsko dobo likalnika

Odstrani 99 % vodnega kamna in podaljša življenjsko dobo likalnika

Kalcijeve usedline lahko zamašijo likalnik in se v njem nabere rja, kar lahko poškoduje napravo. Posebni ionski izmenjevalnik iz smole v filtru odstrani 99 % vodnega kamna iz vode iz pipe in tako do 4-krat podaljša življenjsko dobo likalnika*.

Preprečuje zamašitev odprtin za paro

Preprečuje zamašitev odprtin za paro

Demineralizirana voda iz filtra IronCare preprečuje nabiranje vodnega kamna v likalniku. Kalcijevi delci ne bodo zamašili odprtin za paro, kar pomaga likalniku, da zagotavlja stalno kakovostno paro.

Nedrseč ročaj za udobno uporabo

Nedrseč ročaj za udobno uporabo

S filtrom IronCare lahko vsakič preprosto napolnite posodo za vodo likalnika. Nedrseči ročaji omogočajo udobnejšo uporabo.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

06/05/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Jednoduchý a učinný

Vodní filtr je jednoduchý a plně funkční. Doma mám extrémně tvrdou vodu. Celá řada spotřebičů už byla poškozena, vodní kámen je vidět na každém spotřebiči, který používá vodu. Problém jsem vyřešil až tímto jednoduchým filtrem - vodní kámen úplně eliminoval po cca. roce užívání.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky

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Omejitve odgovornosti

  1. Testirano na seriji Philips GC5000 z vodo trdote 16,8 °dH, samo glede učinka na vodni kamen.