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  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron

Izdelek ni več na voljo

EasySpeedParni likalnik

GC1020/78

4

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Hitro od začetka do konca

Likalnik EasySpeed hitrejše likanje zagotavlja z naslednjimi funkcijami: trojna natančna konica, enakomerna porazdelitev vročine po likalni plošči in neprekinjen izpust pare.

Poglej vse prednosti
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

3 načini za hitrejše likanje

Hitro od začetka do konca

  • Para 20 g/min; 70-gramski izpust pare

  • Likalna plošča proti sprijemanju

  • Vložek proti vodnemu kamnu

  • 1400 W moči

Moč do 1400 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

Moč do 1400 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

Moč do 1400 W omogoča stalno visoko nastavitev pare.

Izpust pare do 70 g

Izpust pare do 70 g

Izpust pare 70 g likalnika vam omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.

Neprekinjena para do 20 g/min za boljše odstranjevanje gub

Neprekinjena para do 20 g/min za boljše odstranjevanje gub

Neprekinjena para do 20 g/min za boljše odstranjevanje gub.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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4.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

07/05/2019

România

România

practic util și ușor de folosit

A fost , este și va rămâne util în casă , din păcate al meu sa defectat , timp de 3 ani , șia făcut treaba

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1020/78 Fier de călcat cu abur

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1020/78 Fier de călcat cu abur

09/10/2014

Polska

Polska

Niezłe

Mam żelazko, które najlepsze czasy ma już za sobą. Przeżyłam jednak z nim wspaniałe chwile i sprawdziło się w wielu trudnych sytuacjach. Myślę teraz o godnym następcy, najlepiej z generatorem pary.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1020/78 Żelazko parowe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1020/78 Żelazko parowe

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