Izdelek ni več na voljo
Hitro od začetka do konca
Likalnik EasySpeed hitrejše likanje zagotavlja z naslednjimi funkcijami: trojna natančna konica, enakomerna porazdelitev vročine po likalni plošči in neprekinjen izpust pare.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 20 g/min; 70-gramski izpust pare
Likalna plošča proti sprijemanju
Vložek proti vodnemu kamnu
1400 W moči
Moč do 1400 W omogoča stalno visoko nastavitev pare.
Izpust pare 70 g likalnika vam omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Neprekinjena para do 20 g/min za boljše odstranjevanje gub.
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Nagrade
4.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Neluop
07/05/2019
România
practic util și ușor de folosit
A fost , este și va rămâne util în casă , din păcate al meu sa defectat , timp de 3 ani , șia făcut treaba
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1020/78 Fier de călcat cu abur
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1020/78 Fier de călcat cu abur
Barbara2000
09/10/2014
Polska
Niezłe
Mam żelazko, które najlepsze czasy ma już za sobą. Przeżyłam jednak z nim wspaniałe chwile i sprawdziło się w wielu trudnych sytuacjach. Myślę teraz o godnym następcy, najlepiej z generatorem pary.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1020/78 Żelazko parowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1020/78 Żelazko parowe