2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
GC4522/00
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Izpust 50 g/min; dodaten izpust 210 g
Likalna plošča T-ionicGlide
Sam. var. izklop + proti vod. kamnu
2600 W moči
2600 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje.
Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.
Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.
Nagrade
4.4
od 5
8
Ocene
Tereza1234
10/05/2021
Česká republika
Za málo peněz hodně muziky
Žehličku mám již druhým rokem. Dobře se drží, není těžká, díky otvorům na páru až do špičky perfektně vyžehlí prádlo až do nejmenších rohu a švů. Teď už ji nepoužívám každý den, jelikož jsme pořídili sušičku, ale na standardní domácí využívání určitě doporučuji. Navíc má moc příjemný design.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička
Rosa
19/07/2016
Česká republika
Preverjen kupec
Zatím bez chyb
píšu za ženu která chváli. Mužská ruka je větší a tlačitko na parní ráz v rukojeti není to pravé. Pokud žeh. plocha bude stejně kluzná a čistá i po létech tak super
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička
Bulochka
31/10/2019
Україна
Ця праска гарно справляється з поставленими задачами
Праска має великий плюс у вигляді функції збору накипу, що втілено у built-in calc container. Жодних слідів накипу на білих сорочках. Це для нас стало вирішальним у виборі при покупці.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска