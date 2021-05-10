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Izdelek ni več na voljo

Azur Performer PlusParni likalnik

GC4522/00

4.4
| (8) Ocene

1 nagrada

Hitreje, enostavneje in pametneje
Parni likalnik Philips Azur Performer združuje zmogljivo delovanje z enostavno uporabo. Funkcija Quick Calc Release za hitro in enostavno odstranjevanje vodnega kamna, likalna plošča T-ionicGlide z najboljšim drsenjem in 5 zvezdicami ter samodejni varnostni izklop zagotavljajo optimalne rezultate likanja.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z našo likalno ploščo z najboljšim drsenjem doslej

Hitreje, enostavneje in pametneje

  • Izpust 50 g/min; dodaten izpust 210 g

  • Likalna plošča T-ionicGlide

  • Sam. var. izklop + proti vod. kamnu

  • 2600 W moči

2600 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje

2600 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje

2600 W za hitro segretje in zmogljivo delovanje.

Izpust pare do 50 g/min za učinkovitejše glajenje gub

Izpust pare do 50 g/min za učinkovitejše glajenje gub

Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.

Izpust pare do 210 g

Izpust pare do 210 g

Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

8

Ocene

4
1

10/05/2021

Česká republika

Česká republika

Za málo peněz hodně muziky

Žehličku mám již druhým rokem. Dobře se drží, není těžká, díky otvorům na páru až do špičky perfektně vyžehlí prádlo až do nejmenších rohu a švů. Teď už ji nepoužívám každý den, jelikož jsme pořídili sušičku, ale na standardní domácí využívání určitě doporučuji. Navíc má moc příjemný design.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička

19/07/2016

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Zatím bez chyb

píšu za ženu která chváli. Mužská ruka je větší a tlačitko na parní ráz v rukojeti není to pravé. Pokud žeh. plocha bude stejně kluzná a čistá i po létech tak super

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička

31/10/2019

Україна

Україна

Ця праска гарно справляється з поставленими задачами

Праска має великий плюс у вигляді функції збору накипу, що втілено у built-in calc container. Жодних слідів накипу на білих сорочках. Це для нас стало вирішальним у виборі при покупці.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска

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