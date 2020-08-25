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  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
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Izdelek ni več na voljo

PowerLifeParni likalnik

GC2920/70

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Vrhunska zmogljivost dan za dnem
Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Z novo likalno ploščo SteamGlide, neprekinjenim močnim izpustom pare in tableto za preprečevanje vodnega kamna je ta parni likalnik Philips odlična naložba, ki jo boste lahko dolgo uporabljali.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalnik z likalno ploščo SteamGlide

Vrhunska zmogljivost dan za dnem

  • Para 35 g/min; 110-gramski izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide

  • Odstranjevanje vodnega kamna

  • 2200 W moči

Močna para za hitro likanje

Močna para za hitro likanje

Zmogljivi likalnik se hitro segreje in ohrani enakomerno temperaturo med likanjem za preprosto in natančno glajenje gub.

Neprekinjen izpust pare do 35 g/min

Neprekinjen izpust pare do 35 g/min

Neprekinjen izpust pare do 35 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.

Izpust pare 110 g omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Izpust pare 110 g omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Likalnik z izpustom pare 110 g omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

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Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

25/08/2020

Україна

Україна

Надійна праска: користуємось близько 10 років

Подобається функція пару. Я використовую навіть як вертикальне відпаровування, хоча це, мабуть, не передбачено. Добре прасує як делікатні речі так і міцні цупкі скатертини.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2920/70 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2920/70 Парова праска

26/01/2019

România

România

„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.

Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur

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