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Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 35 g/min; 110-gramski izpust pare
Likalna plošča SteamGlide
Odstranjevanje vodnega kamna
2200 W moči
Zmogljivi likalnik se hitro segreje in ohrani enakomerno temperaturo med likanjem za preprosto in natančno glajenje gub.
Neprekinjen izpust pare do 35 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.
Likalnik z izpustom pare 110 g omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Nagrade
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
in8inity
25/08/2020
Україна
Надійна праска: користуємось близько 10 років
Подобається функція пару. Я використовую навіть як вертикальне відпаровування, хоча це, мабуть, не передбачено. Добре прасує як делікатні речі так і міцні цупкі скатертини.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2920/70 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2920/70 Парова праска
Crina63
26/01/2019
România
„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.
Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur