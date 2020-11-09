Izdelek ni več na voljo
Hitro od začetka do konca
Likalnik EasySpeed Plus omogoča hitrejše likanje, saj ima trojno natančno konico, enakomerno porazdeljuje vročino po likalni plošči, neprekinjeno izpušča paro in ima močan izpust pare ter veliko moči.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Izpust 35 g/min; dodaten izpust 120 g
Keramična likalna plošča
Odstranjevanje vodnega kamna
2300 W moči
Moč do 2300 W omogoča stalno visoko nastavitev pare
Dodaten 120-gramski izpust pare likalnika omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Neprekinjen izpust pare do 35 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.
Nagrade
4.8
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
09/11/2020
Україна
Чудова керамічна праска
Швидко нагрівається,відмінно прасує і має функцію постійної подачі пару,що допомогає розгладити навіть найважчі місця складочок))))
Prednosti
Найкраща в усьому)))
Slabosti
Немає недоліків!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC2045/40 Парова праска
Datum uporabe 2018-11-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC2045/40 Парова праска
Datum uporabe 2018-11-09
ionut06
31/01/2019
România
“Recenzie din Campania Philips”
Usor de folosit, calca foarte bine, raport calitate/pret foarte bun.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fier de călcat cu abur GC2045/35
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fier de călcat cu abur GC2045/35
BML3
17/01/2019
România
Aces produs are caracteristici extraordinare
Este un fier de călcat usor de folosit ,nu se uda hainele când calci , calcă foarte bine !!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fier de călcat cu abur GC2045/35
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fier de călcat cu abur GC2045/35