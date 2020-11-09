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  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40

Izdelek ni več na voljo

EasySpeedParni likalnik

GC2045/40

4.8

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Hitro od začetka do konca

Likalnik EasySpeed Plus omogoča hitrejše likanje, saj ima trojno natančno konico, enakomerno porazdeljuje vročino po likalni plošči, neprekinjeno izpušča paro in ima močan izpust pare ter veliko moči.

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

5 načinov za hitrejše likanje

Hitro od začetka do konca

  • Izpust 35 g/min; dodaten izpust 120 g

  • Keramična likalna plošča

  • Odstranjevanje vodnega kamna

  • 2300 W moči

Moč do 2300 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

Moč do 2300 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

Moč do 2300 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

Izpust pare do 120 g

Izpust pare do 120 g

Dodaten 120-gramski izpust pare likalnika omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.

Neprekinjen izpust pare do 35 g/min

Neprekinjen izpust pare do 35 g/min

Neprekinjen izpust pare do 35 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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4.8

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

09/11/2020

Україна

Україна

Чудова керамічна праска

Швидко нагрівається,відмінно прасує і має функцію постійної подачі пару,що допомогає розгладити навіть найважчі місця складочок))))

Prednosti

Найкраща в усьому)))

Slabosti

Немає недоліків!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC2045/40 Парова праска

Datum uporabe 2018-11-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC2045/40 Парова праска

Datum uporabe 2018-11-09

31/01/2019

România

România

“Recenzie din Campania Philips”

Usor de folosit, calca foarte bine, raport calitate/pret foarte bun.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fier de călcat cu abur GC2045/35

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fier de călcat cu abur GC2045/35

17/01/2019

România

România

Aces produs are caracteristici extraordinare

Este un fier de călcat usor de folosit ,nu se uda hainele când calci , calcă foarte bine !!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fier de călcat cu abur GC2045/35

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fier de călcat cu abur GC2045/35

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