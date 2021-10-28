Izdelek ni več na voljo
Hitro od začetka do konca
Likalnik EasySpeed hitrejše likanje zagotavlja z naslednjimi funkcijami: trojna natančna konica, enakomerna porazdelitev vročine po likalni plošči in neprekinjen izpust pare.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 25 g/min; 100-gramski izpust pare
Keramična likalna plošča
Odstranjevanje vodnega kamna
2000 W moči
Moč do 2000 W omogoča stalno visoko nastavitev pare
Izpust pare do 100 g za hitro glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Neprekinjen izpust pare do 25 g/min za boljše glajenje gub.
Nagrade
4.1
od 5
12
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Тати
28/10/2021
Україна
утюг, который прослужит больше 10 лет
Маленький, легкий, но при этом отлично отглаживающий вещи утюг. Носик узкий и идеально проглаживает труднодоступные места и места между пуговицами.
Prednosti
Узкий носик, не течет, длинный шнур, легкий
Slabosti
нет
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1028/20 Парова праска
Datum uporabe 2019-10-28
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1028/20 Парова праска
Datum uporabe 2019-10-28
Krysztina
10/12/2020
Magyarország
Elégedett vagyok vele nagyon.
Mindenkinek ajánlom aki szereti gyorsan letudni a vasalást
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló
Ivotooo
22/06/2020
България
страхотен продукт
лека ,удобнa и на добра цена ,качестото е на ниво :)
Prednosti
на добра цена
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1028/20 Парна ютия
Datum uporabe 2018-06-22
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1028/20 Парна ютия
Datum uporabe 2018-06-22