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  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron

Izdelek ni več na voljo

EasySpeedParni likalnik

GC1028/20

4.1

| (12) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 83%

1 nagrada

Hitro od začetka do konca

Likalnik EasySpeed hitrejše likanje zagotavlja z naslednjimi funkcijami: trojna natančna konica, enakomerna porazdelitev vročine po likalni plošči in neprekinjen izpust pare.

Poglej vse prednosti
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

3 načini za hitrejše likanje

Hitro od začetka do konca

  • Para 25 g/min; 100-gramski izpust pare

  • Keramična likalna plošča

  • Odstranjevanje vodnega kamna

  • 2000 W moči

Moč do 2000 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

Moč do 2000 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

Moč do 2000 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

Izpust pare 100 g omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Izpust pare 100 g omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Izpust pare do 100 g za hitro glajenje tudi najtrdovratnejših gub.

Neprekinjen izpust pare do 25 g/min za boljše glajenje gub

Neprekinjen izpust pare do 25 g/min za boljše glajenje gub

Neprekinjen izpust pare do 25 g/min za boljše glajenje gub.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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4.1

od 5

12

Ocene

83%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

28/10/2021

Україна

Україна

утюг, который прослужит больше 10 лет

Маленький, легкий, но при этом отлично отглаживающий вещи утюг. Носик узкий и идеально проглаживает труднодоступные места и места между пуговицами.

Prednosti

Узкий носик, не течет, длинный шнур, легкий

Slabosti

нет

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1028/20 Парова праска

Datum uporabe 2019-10-28

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1028/20 Парова праска

Datum uporabe 2019-10-28

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

Elégedett vagyok vele nagyon.

Mindenkinek ajánlom aki szereti gyorsan letudni a vasalást

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló

22/06/2020

България

България

страхотен продукт

лека ,удобнa и на добра цена ,качестото е на ниво :)

Prednosti

на добра цена

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1028/20 Парна ютия

Datum uporabe 2018-06-22

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1028/20 Парна ютия

Datum uporabe 2018-06-22

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