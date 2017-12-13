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Izdelek ni več na voljo

Azur PerformerParni likalnik

GC3802/20

3.7
| (3) Ocene

1 nagrada

Hitreje, enostavneje in pametneje
Philipsov parni likalnik Azur Performer združuje zmogljivo delovanje z enostavno uporabo. Samodejni parni regulator poskrbi za pravo količino pare pri vsakem posameznem kosu oblačila. Likalna plošča SteamGlide pa omogoča izjemno drsenje za hitrejše likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z inovativnim sistemom upravljanja pare in temperature

Hitreje, enostavneje in pametneje

  • Para 40 g/min; 140-gramski izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide

  • Vložek proti vodnemu kamnu

  • 2400 W moči

2400 W za hitro segretje likalnika

2400 W za hitro segretje likalnika

2400 W hitro segreje parni likalnik Azur Performer Plus in omogoča zmogljivo delovanje za vrhunsko likanje.

Izpust pare do 40 g/min za učinkovitejše glajenje gub.

Izpust pare do 40 g/min za učinkovitejše glajenje gub.

Neprekinjen izpust pare do 40 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.

Izpust pare do 140 g

Izpust pare do 140 g

Izpust pare do 140 g za hitro glajenje tudi najtrdovratnejših gub.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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3.7

od 5

3

Ocene

4
3
2

13/12/2017

Česká republika

Česká republika

Žehlí se a pracuje se s ní velice dobře

Jsem s ní prostě pokojen. Občas žehlím košile již proschlé a všechno se vyžehlí jak potřebuji.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička

02/04/2019

Україна

Україна

Этот утюг идеальный

Больше двух лет пользуюсь этим утюгом , очень легко и быстро поутюжить вещи. Отпаривает идеально. Этот утюг полностью оправдал мои ожидания. Рекомендую .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3802/20 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3802/20 Парова праска

08/09/2017

България

България

Лош избор

Голямо разочарование на 2 година след изтичане на гаранцията се образува ръжда вътр в ютията и сега при всяко гладене пуска ръждиви петна по дрехите!Никога не бих си взел повече ютия от Philips!

Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3802/20 Парна ютия

Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3802/20 Парна ютия

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