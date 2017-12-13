2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
GC3802/20
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 40 g/min; 140-gramski izpust pare
Likalna plošča SteamGlide
Vložek proti vodnemu kamnu
2400 W moči
2400 W hitro segreje parni likalnik Azur Performer Plus in omogoča zmogljivo delovanje za vrhunsko likanje.
Neprekinjen izpust pare do 40 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.
Izpust pare do 140 g za hitro glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Nagrade
3.7
od 5
3
Ocene
mojmirr
13/12/2017
Česká republika
Žehlí se a pracuje se s ní velice dobře
Jsem s ní prostě pokojen. Občas žehlím košile již proschlé a všechno se vyžehlí jak potřebuji.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička
Veronikash93
02/04/2019
Україна
Этот утюг идеальный
Больше двух лет пользуюсь этим утюгом , очень легко и быстро поутюжить вещи. Отпаривает идеально. Этот утюг полностью оправдал мои ожидания. Рекомендую .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3802/20 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3802/20 Парова праска
rufios
08/09/2017
България
Лош избор
Голямо разочарование на 2 година след изтичане на гаранцията се образува ръжда вътр в ютията и сега при всяко гладене пуска ръждиви петна по дрехите!Никога не бих си взел повече ютия от Philips!
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3802/20 Парна ютия
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3802/20 Парна ютия