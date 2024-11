Odstrani vonjave in plinska onesnaževala

Plast aktivnega oglja odstrani vonjave in > 90 % plinskih onesnaževal, ki poslabšajo kakovost zraka v prostorih (10): NO2 iz industrijskega in prometnega onesnaženja, toluen ali organske hlapljive spojine iz barv v prostoru, detergentov in pohištva. Varen in učinkovit: brez emisij ionov, kemikalij ali ozona.