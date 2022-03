Edinstven nastavek obliki črke X ustvari 4 curke vode in tako odstrani do 99,9% zobnih oblog*. Sistem Quad Stream zajame večjo površino zob in v primerjavi z nastavkom z enim curkom, mogoča bolj enostavno uporabo. Hitro in učinkovito čiščenje medzobnega prostoša še ni bilo tako enostavno.