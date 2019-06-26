2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 40 g/min; 140-gramski izpust pare
Likalna plošča SteamGlide
Odstranjevanje vodnega kamna
2400 W moči
2400 W hitro segreje parni likalnik Azur Performer Plus in omogoča zmogljivo delovanje za vrhunsko likanje.
Neprekinjen izpust pare do 40 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.
Izpust pare do 140 g za hitro glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Nagrade
4.5
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Candy555
26/06/2019
Україна
Дуже задоволена праскою, повністю відповідає характеристикам
Користуюся праскою близько 2 років. Праска легка і зручна у користуванні, оскільки добре розташовані кнопки. Подобається підошва, добре прасує, і ще нічого не спалила ))) користуюся дуже часто праскою, але ще не приходилося чистити підошви. Потрібно вчасно чистити праску, щоб не сипало на одяг сміття.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3803/30 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3803/30 Парова праска
НиколайВасилев
30/06/2019
България
Добра ютия.
Хубава ютия, върши идеална работа. Функцията за почистване на котления камък е голям плюс. Една идея по-тежка.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3803/30 Парна ютия
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3803/30 Парна ютия