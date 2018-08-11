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Izdelek ni več na voljo
Vrhunska zmogljivost dan za dnem
Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Z novo likalno ploščo SteamGlide, 2000 W moči za neprekinjen močan izpust pare in tabletami za preprečevanje vodnega kamna je likalnik Philips GC2820/02 odlična naložba, ki jo boste lahko dolgo uporabljali.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 30 g/min;90-gramski izpust pare
Likalna plošča SteamGlide
Vložek proti vodnemu kamnu
2000 W moči
SteamGlide je Philipsova vrhunska likalna plošča za vaš parni likalnik. Je izjemno odporna proti praskam, odlično drsi in jo je mogoče enostavno čistiti.
Likalnik z izpustom pare 90 g omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Sčasoma se v likalniku nabere vodni kamen. Ta tableta ga razgradi na majhne kose, zato ga lahko enostavno odstranite. To čiščenje morate izvesti enkrat mesečno.
Nagrade
4.5
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Hoshi
11/08/2018
Polska
Bardzo dobre zelazko
Bardzo dobrze zelazko w przystepnej cenie. Now ma potrzeby przeplacac and za inne, bardziej wypasione modele.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe GC2820
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe GC2820
Joanna27
07/11/2013
Polska
Ten produkt jest funkcjonalny i łatwy w urzyciu.
Polecam każdemu kto ceni sobie wygode. Jest lekkie i poręczne.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe GC2820
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe GC2820
jewa1982
07/10/2015
Polska
Preverjen kupec
Żelazko doskonale nadaję się do prasowania wszystkich materiałów
Żelazko posiadam kilka lat.Prasuję nim wszystko,począwszy od bawełnianych bluzeczek a kończąc na delikatnych firankach.Jestem bardzo zadowolona z produktu. Bardzo polecam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe GC2820
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe GC2820