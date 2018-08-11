IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem

Izdelek ni več na voljo

Parni likalnik

GC2820/02

4.5

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Vrhunska zmogljivost dan za dnem

Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Z novo likalno ploščo SteamGlide, 2000 W moči za neprekinjen močan izpust pare in tabletami za preprečevanje vodnega kamna je likalnik Philips GC2820/02 odlična naložba, ki jo boste lahko dolgo uporabljali.

Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalnik z novo likalno ploščo SteamGlide

Vrhunska zmogljivost dan za dnem

  • Para 30 g/min;90-gramski izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide

  • Vložek proti vodnemu kamnu

  • 2000 W moči

SteamGlide je Philipsova vrhunska likalna plošča

SteamGlide je Philipsova vrhunska likalna plošča

SteamGlide je Philipsova vrhunska likalna plošča za vaš parni likalnik. Je izjemno odporna proti praskam, odlično drsi in jo je mogoče enostavno čistiti.

Dodaten izpust pare do 90 g za najtrdovratnejše gube

Dodaten izpust pare do 90 g za najtrdovratnejše gube

Likalnik z izpustom pare 90 g omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.

Tablete razgradijo vodni kamen, zato ga lahko enostavno izperete

Sčasoma se v likalniku nabere vodni kamen. Ta tableta ga razgradi na majhne kose, zato ga lahko enostavno odstranite. To čiščenje morate izvesti enkrat mesečno.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

11/08/2018

Polska

Polska

Bardzo dobre zelazko

Bardzo dobrze zelazko w przystepnej cenie. Now ma potrzeby przeplacac and za inne, bardziej wypasione modele.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe GC2820

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe GC2820

07/11/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest funkcjonalny i łatwy w urzyciu.

Polecam każdemu kto ceni sobie wygode. Jest lekkie i poręczne.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe GC2820

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe GC2820

07/10/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

Żelazko doskonale nadaję się do prasowania wszystkich materiałów

Żelazko posiadam kilka lat.Prasuję nim wszystko,począwszy od bawełnianych bluzeczek a kończąc na delikatnych firankach.Jestem bardzo zadowolona z produktu. Bardzo polecam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe GC2820

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe GC2820

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki