Tehnologija OptimalTemp: popolna kombinacija temperature

Najnovejša revolucija pri likanju zagotavlja popolno kombinacijo pare in prave temperature. S tem brez dodatnih nastavitev zagotovi hitro likanje in izjemne rezultate pri trdovratnih gubah na vseh tkaninah, ki so primerne za likanje. Popolno kombinacijo pare in temperature zagotavljata: 1) pametni kontrolni senzor, ki nastavlja pravo temperaturo; 2) tehnologija HeatFlow, ki omogoča enakomerno kombinacijo pare in ustrezne temperature.