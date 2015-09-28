2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Brezskrbno likanje, brez nastavitev
Omogoča likanje vseh oblačil (svila, posteljnina, bombaž, kašmir) v kateremkoli zaporedju in brez prilagajanja temperature. PerfectCare Azur zagotavlja odlične rezultate brez nevarnosti za prežgana ali svetleča oblačila. Likanje še nikoli ni bilo tako enostavno.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 50 g/min; 190-gramski izpust pare
Likalna plošča T-ionicGlide
Sam. var. izklop + proti vod. kamnu
Varno za likanje primernih oblačil
Najnovejša revolucija pri likanju zagotavlja popolno kombinacijo pare in prave temperature. S tem brez dodatnih nastavitev zagotovi hitro likanje in izjemne rezultate pri trdovratnih gubah na vseh tkaninah, ki so primerne za likanje. Popolno kombinacijo pare in temperature zagotavljata: 1) pametni kontrolni senzor, ki nastavlja pravo temperaturo; 2) tehnologija HeatFlow, ki omogoča enakomerno kombinacijo pare in ustrezne temperature.
100 % varno pri likanju tudi občutljivih tkanin, ko so svila, kašmir, volna, poliester. Neodvisni testni inštituti so likalnik PerfectCare uporabili na najobčutljivejših oblačilih, primernih za likanje, in potrdili njegove vrhunske rezultate.
100 % hitrost likanja, brez ločevanja. Z učinkovitejšo paro zlikajte vsa oblačila.
Nagrade
4.4
od 5
9
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ReKi
28/09/2015
Česká republika
Vynikající výrobek
Naprostá spokojenost s tímto modelem žehličky. Jednoduché ovládání.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4914/20 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4914/20 Napařovací žehlička
Hans81
17/09/2015
Česká republika
Velice spokojen
Velice snadná obsluha :-) -nemusí se nastavovat teplota -dva stupně napařování ECO a Max
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4914/20 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4914/20 Napařovací žehlička
piotrek56
31/08/2017
Polska
Preverjen kupec
Doskonały produkt polecam
Prasowanie jest proste,żelazko nie posiada regulacji temperatury,prasowanie jest bardzo krótkie i nie trzeba czekać aż się rozgrzeje lub ostygnie stopa żelazka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4914/20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4914/20