2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
GC3560/02
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
3-metrski kabel
Likalna plošča SteamGlide
Samodejni varnostni izklop
2400 W moči
Velika 300 ml posoda za vodo prinaša manj polnjenj, da lahko hkrati zlikate več oblačil.
Z izjemno dolgim 3 m kablom lahko z likalnikom Philips zlahka sežete do robov likalne deske in še dlje.
Zaradi izjemno jasnega indikatorja likalnika Philips je raven vode jasno vidna, zato vedno veste, ali imate še dovolj vode.
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