2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 40 g/min;130-gramski izpust pare
Likalna plošča SteamGlide Plus
2400 W moči
SteamGlide je Philipsova vrhunska likalna plošča za vaš parni likalnik. Je izjemno odporna proti praskam, odlično drsi in jo je mogoče enostavno čistiti.
2400 W moči omogoča neprekinjen močan izpust pare.
Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.
Nagrade
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Маги81
07/09/2022
България
Preverjen kupec
Много добра ютия
Върши чудесна работа. Препоръчвам я на всички домакини.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4410/02 Парна ютия
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4410/02 Парна ютия
Tasic
13/08/2021
Україна
Надійний продукт
Користуємось більше 10 років. Зручна, надійна, з можливістю очистки від накипу.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC4410/02 Праска з відпарюванням
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC4410/02 Праска з відпарюванням