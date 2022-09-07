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  • Zmogljivost in natančnost
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  • Zmogljivost in natančnost
  • Zmogljivost in natančnost
  • Zmogljivost in natančnost

Izdelek ni več na voljo

AzurParni likalnik

GC4410/02

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Zmogljivost in natančnost
Za lažje in temeljitejše likanje sta potrebna dobro drsenje in učinkovita para. Ta parni likalnik Philips GC4410/02 z likalno ploščo SteamGlide vam zagotavlja najboljšo kombinacijo obojega.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalnik z izredno učinkovito paro in izjemnim drsenjem

Zmogljivost in natančnost

  • Para 40 g/min;130-gramski izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide Plus

  • 2400 W moči

SteamGlide je Philipsova vrhunska likalna plošča

SteamGlide je Philipsova vrhunska likalna plošča

SteamGlide je Philipsova vrhunska likalna plošča za vaš parni likalnik. Je izjemno odporna proti praskam, odlično drsi in jo je mogoče enostavno čistiti.

2400 W moči omogoča neprekinjen močan izpust pare

2400 W moči omogoča neprekinjen močan izpust pare

2400 W moči omogoča neprekinjen močan izpust pare.

Izpust pare 130 g omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Izpust pare 130 g omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Много добра ютия

Върши чудесна работа. Препоръчвам я на всички домакини.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4410/02 Парна ютия

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4410/02 Парна ютия

13/08/2021

Україна

Україна

Надійний продукт

Користуємось більше 10 років. Зручна, надійна, з можливістю очистки від накипу.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC4410/02 Праска з відпарюванням

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC4410/02 Праска з відпарюванням

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