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Želite televizor, ki nudi več? Pametni televizor The Xtra prinaša 4K QD MiniLED z zvokom Dolby Atmos, tehnologijo Quantum Dot, spremenljivo hitrostjo osveževanja (VRR) 144 Hz in osvetlitvijo Ambilight plus.
Ni vam treba več iskati. Tu je Smart TV 4K QLED z Ambilightom, zvokom Dolby Atmos in vsem, kar potrebujete za napredno igranje videoiger, kot je spremenljiva hitrost osveževanja 144 Hz (VRR).
Philipsova edinstvena inovacija
Kaj je televizor Ambilight?
Neizkušenim se televizor Ambilight morda zdi kot navaden televizor z lučmi na zadnji strani. Toda tisti, ki ga preizkusijo, vedo: odzivna svetloba televizorja Ambilight spremeni prostor v džunglo in kavč v vesoljsko ladjo. Ko ga enkrat preizkusite, se televizor za vedno spremeni.
Nič več zapletenih nastavitev. Procesor P5 z umetno inteligenco optimizira sliko, igranje in Ambilight pri vseh vsebinah, ki jih gledate ali igrate, in jih prilagodi razmeram v prostoru, zato je občutek vedno vrhunski.
Od najnovejših zaslonov 4K s tehnologijo Quantum Dot, QD MiniLED in OLED do kinematografskega Dolby Vision in zmogljivega obdelovanja slike s procesorji P5 in P5 ter umetno inteligenco je vse zasnovano za najzmogljivejše delovanje slikovnih pik in izrazito sliko.
S funkcijami, kot je prostorski zvok Dolby Atmos in partnerstvo z britanskim legendarnim proizvajalcem zvočnikov Bowers & Wilkins, televizorji Ambilight prinašajo čist, prostoren in močan zvok od prvega trenutka.
Pametni televizor
Hitro lahko najdete vsebine v številnih storitvah pretakanja, v svojem domu lahko združite različne pametne naprave in vse upravljate z glasovnimi ukazi.
"Se je moja soba spremenila v džunglo?" Ne prestrašite se ob takšnih in podobnih nenavadnih vprašanjih, ko začnete gledati televizor Ambilight.
Čeprav dreves in njihove smole ne boste zavohali, boste s televizorjem Ambilight dogajanje doživeli tako od blizu, da bi jo lahko.
Ko boste dirkali pod neonsko svetlobo, se borili z vampirji ali se podali na mitološko odpravo za rešitev človeštva, bo doživetje s televizorjem Ambilight močnejše in razburljivejše.
Upravljajte svoj televizor s pametno napravo
Aplikacija Philips Smart TV vaš pametni telefon ali tablico spremeni v pametni daljinski upravljalnik, s katerim lahko enostavno preklapljate med kanali, prilagajate glasnost, brskate po aplikacijah in natančno nastavite Ambilight nastavitve.
Zakaj ne bi dodali soundbara, ki je izdelan za vrhunski zvok, videz in delovanje v kombinaciji z vašim televizorjem, če vam je všeč zvok eksplozij, ki ga lahko začutite, ali posebno čist in jasen zvok dialogov?
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