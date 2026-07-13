IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Dnevna soba s televizorjem Philips Ambilight

Televizor Ambilight

Televizor, ki je mit in legenda.

Oglejte si vse modele

Vrhunsko

OLED – televizor Ambilight

OLED – televizor Ambilight
OLED – televizor Ambilight
Edini OLED z Ambilight. Slika 4K. Dolby Vision. Zaslon META 3.0. Kinematografski zvok. Spoznajte OLED, ki presega zaslon.
The Xtra – televizor Ambilight

The Xtra – televizor Ambilight

Želite televizor, ki nudi več? Pametni televizor The Xtra prinaša 4K QD MiniLED z zvokom Dolby Atmos, tehnologijo Quantum Dot, spremenljivo hitrostjo osveževanja (VRR) 144 Hz in osvetlitvijo Ambilight plus.

The One – televizor Ambilight

The One – televizor Ambilight

Ni vam treba več iskati. Tu je Smart TV 4K QLED z Ambilightom, zvokom Dolby Atmos in vsem, kar potrebujete za napredno igranje videoiger, kot je spremenljiva hitrost osveževanja 144 Hz (VRR).

Dnevna soba s televizorjem Philips Ambilight

Philipsova edinstvena inovacija

Kaj je televizor Ambilight?

Neizkušenim se televizor Ambilight morda zdi kot navaden televizor z lučmi na zadnji strani. Toda tisti, ki ga preizkusijo, vedo: odzivna svetloba televizorja Ambilight spremeni prostor v džunglo in kavč v vesoljsko ladjo. Ko ga enkrat preizkusite, se televizor za vedno spremeni.

Preberite o televizorjih Ambilight

Umetna inteligenca, prava razlika

Nič več zapletenih nastavitev. Procesor P5 z umetno inteligenco optimizira sliko, igranje in Ambilight pri vseh vsebinah, ki jih gledate ali igrate, in jih prilagodi razmeram v prostoru, zato je občutek vedno vrhunski.

Preberite več o funkcijah AI
Umetna inteligenca, prava razlika
Televizor Philips v dnevni sobi

Vrhunska kakovost slike

Od najnovejših zaslonov 4K s tehnologijo Quantum Dot, QD MiniLED in OLED do kinematografskega Dolby Vision in zmogljivega obdelovanja slike s procesorji P5 in P5 ter umetno inteligenco je vse zasnovano za najzmogljivejše delovanje slikovnih pik in izrazito sliko.

Odličen zvok od prvega trenutka

S funkcijami, kot je prostorski zvok Dolby Atmos in partnerstvo z britanskim legendarnim proizvajalcem zvočnikov Bowers & Wilkins, televizorji Ambilight prinašajo čist, prostoren in močan zvok od prvega trenutka.

Odličen zvok od prvega trenutka
  • Dnevna soba s televizorjem Philips Ambilight

    Pametni televizor

    Preprosto pametno

    Hitro lahko najdete vsebine v številnih storitvah pretakanja, v svojem domu lahko združite različne pametne naprave in vse upravljate z glasovnimi ukazi.

Katere so prednosti televizorja Ambilight?

  • Filmi postanejo mogočnejši

    "Se je moja soba spremenila v džunglo?" Ne prestrašite se ob takšnih in podobnih nenavadnih vprašanjih, ko začnete gledati televizor Ambilight.

  • Športne tekme se približajo

    Čeprav dreves in njihove smole ne boste zavohali, boste s televizorjem Ambilight dogajanje doživeli tako od blizu, da bi jo lahko.

  • Igranje postane resničnejše

    Ko boste dirkali pod neonsko svetlobo, se borili z vampirji ali se podali na mitološko odpravo za rešitev človeštva, bo doživetje s televizorjem Ambilight močnejše in razburljivejše.

Upravljajte svoj televizor s pametno napravo

Philips Smart TV App

Aplikacija Philips Smart TV vaš pametni telefon ali tablico spremeni v pametni daljinski upravljalnik, s katerim lahko enostavno preklapljate med kanali, prilagajate glasnost, brskate po aplikacijah in natančno nastavite Ambilight nastavitve.

Skenirajte QR-kodo za prenos aplikacije
Philips Smart TV App
Dnevna soba s televizorjem Philips Ambilight

Soundbari Philips

Ste pripravljeni na kinematografski zvok?

Zakaj ne bi dodali soundbara, ki je izdelan za vrhunski zvok, videz in delovanje v kombinaciji z vašim televizorjem, če vam je všeč zvok eksplozij, ki ga lahko začutite, ali posebno čist in jasen zvok dialogov?

Spoznajte naše soundbare

Morda vam bo všeč

Odkrijte Philipsov zvok

Storitve in podpora za stranke

Zagotovite si pomoč za svoj izdelek, poiščite priročnike za uporabo, preberite si več o namigih in nasvetih ter se pozanimajte o odpravljanju vseh vrst napak.

Začetna stran podpore

Najdite vse teme podpore in še več.

Poiščite izdelek

Iščite po številki modela in najdite informacije, specifične za izdelek.

Nakupujte dele in dodatno opremo.

Poiščite dele in dodatno opremo za svoj izdelek.

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki