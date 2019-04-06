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Izdelek ni več na voljo
Hitrejše likanje – od začetka do konca
Življenje je veliko več kot le gospodinjska opravila, ki jih želite opraviti karseda hitro. Ta kakovosten likalnik Philips GC1960/02 ima odprtino za izredno hitro polnjenje in praznjenje, posebej oblikovano konico in gladko drsečo likalno ploščo.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 14 g/min; 80-gramski izpust pare
Likalna plošča Blue Ceralon
Vložek proti vodnemu kamnu
1700 W moči
Likalna plošča vašega likalnika Philips ima posebno prevleko proti sprijemanju, ki omogoča dobro drsenje po vseh tkaninah.
Sistem proti vodnemu kamnu vašega parnega likalnika Philips z dvojnim delovanjem s tabletami in enostavno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna preprečuje nabiranje vodnega kamna.
Ta likalnik Philips ima funkcijo za izpust pare v navpičnem položaju za glajenje gub na visečih tkaninah.
Nagrade
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Darja2601
06/04/2019
Україна
Чудова парова праска за всіма показниками
Вітаю! Мій відгук присвячений паровій прасці Philips 1900 series GC1960. Купувала її для свої батьків у подарунок, і не помилилася у виборі. Відмінне прасування одягу, білизни від початку до кінця! Особливо хочу наголосити на функції вертикального відпарювання. Легкий і практичний у застосуванні, а головне- довговічний. Дуже шкода, що дана модель знята з виробництва.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC1960/02
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC1960/02