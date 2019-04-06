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  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Main in-use photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960

Izdelek ni več na voljo

1900 seriesParni likalnik

GC1960/02

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Hitrejše likanje – od začetka do konca

Življenje je veliko več kot le gospodinjska opravila, ki jih želite opraviti karseda hitro. Ta kakovosten likalnik Philips GC1960/02 ima odprtino za izredno hitro polnjenje in praznjenje, posebej oblikovano konico in gladko drsečo likalno ploščo.

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalnik s hitrim polnjenjem z vodo in praznjenjem

Hitrejše likanje – od začetka do konca

  • Para 14 g/min; 80-gramski izpust pare

  • Likalna plošča Blue Ceralon

  • Vložek proti vodnemu kamnu

  • 1700 W moči

Prevleka likalne plošče proti sprijemanju

Prevleka likalne plošče proti sprijemanju

Likalna plošča vašega likalnika Philips ima posebno prevleko proti sprijemanju, ki omogoča dobro drsenje po vseh tkaninah.

Dvojni sistem proti vodnemu kamnu preprečuje nabiranje vodnega kamna

Dvojni sistem proti vodnemu kamnu preprečuje nabiranje vodnega kamna

Sistem proti vodnemu kamnu vašega parnega likalnika Philips z dvojnim delovanjem s tabletami in enostavno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna preprečuje nabiranje vodnega kamna.

Navpična para za glajenje gub na visečih tkaninah

Navpična para za glajenje gub na visečih tkaninah

Ta likalnik Philips ima funkcijo za izpust pare v navpičnem položaju za glajenje gub na visečih tkaninah.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

06/04/2019

Україна

Україна

Чудова парова праска за всіма показниками

Вітаю! Мій відгук присвячений паровій прасці Philips 1900 series GC1960. Купувала її для свої батьків у подарунок, і не помилилася у виборі. Відмінне прасування одягу, білизни від початку до кінця! Особливо хочу наголосити на функції вертикального відпарювання. Легкий і практичний у застосуванні, а головне- довговічний. Дуже шкода, що дана модель знята з виробництва.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC1960/02

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC1960/02

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