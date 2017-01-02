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  • Hitro in učinkovito likanje
  • Hitro in učinkovito likanje
  • Hitro in učinkovito likanje
  • Hitro in učinkovito likanje
  • Hitro in učinkovito likanje
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  • Hitro in učinkovito likanje
  • Hitro in učinkovito likanje
  • Hitro in učinkovito likanje
  • Hitro in učinkovito likanje

Izdelek ni več na voljo

7400 seriesSistemski likalnik pod pritiskom

GC7430/02

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Hitro in učinkovito likanje
Likalniki serije 7400 omogočajo hitrejše likanje od začetka do konca, za uporabo pa so pripravljeni v dveh minutah. Pritisk pare likalnika GC7430/02 pospeši likanje tako, da para prodre globlje v tkanino, velika odprtina za polnjenje pa omogoča hitro in preprosto dolivanje vode.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalnik s hitrim začetkom v dveh minutah, vodo lahko nalijete kadarkoli

Hitro in učinkovito likanje

  • 4,5 bara

  • ECO

  • Izpust pare 150 g

Do 4,5 bara parnega pritiska za hitro likanje

Do 4,5 bara parnega pritiska za hitro likanje

Podvojite hitrost likanja s paro pod pritiskom. Para pod pritiskom prodre globoko v tkanino, kar zagotavlja hitro in enostavno likanje tudi najzahtevnejših tkanin.

Izpust pare 150 g omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Izpust pare 150 g omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Likalnik vam z izpustom pare 150 g/min omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.

Neprekinjen odvod pare do 120 g/min

Neprekinjen odvod pare do 120 g/min

Več pare omogoča hitrejše likanje. Edinstvena tehnologija sistemskega likalnika Philips oddaja močan izpust pare za enostavnejše, boljše in hitrejše likanje.

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Nagrade

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

02/01/2017

Slovenija

Slovenija

Odličen!

Postaja je odlična brez pripomb! Odličen je tudi starejši model serija 7400.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7400 series GC7430/02 Sistemski likalnik pod pritiskom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7400 series GC7430/02 Sistemski likalnik pod pritiskom

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