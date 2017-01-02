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Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
4,5 bara
ECO
Izpust pare 150 g
Podvojite hitrost likanja s paro pod pritiskom. Para pod pritiskom prodre globoko v tkanino, kar zagotavlja hitro in enostavno likanje tudi najzahtevnejših tkanin.
Likalnik vam z izpustom pare 150 g/min omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Več pare omogoča hitrejše likanje. Edinstvena tehnologija sistemskega likalnika Philips oddaja močan izpust pare za enostavnejše, boljše in hitrejše likanje.
Nagrade
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Viktor
02/01/2017
Slovenija
Odličen!
Postaja je odlična brez pripomb! Odličen je tudi starejši model serija 7400.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7400 series GC7430/02 Sistemski likalnik pod pritiskom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7400 series GC7430/02 Sistemski likalnik pod pritiskom