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Izdelek ni več na voljo

Azur PerformerParni likalnik

GC3811/70

4.6
| (32) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%

1 nagrada

Hitreje, enostavneje in pametneje
Parni likalnik Philips Azur Performer združuje zmogljivo delovanje z enostavno uporabo. Samodejni parni regulator poskrbi za pravo količino pare pri vsakem posameznem kosu oblačila. Likalna plošča SteamGlide Plus pa omogoča izjemno hitro likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z inovativnim sistemom upravljanja pare in temperature

Hitreje, enostavneje in pametneje

  • Izpust pare 40 g/min;160-gramski dodaten izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide Plus

  • Odstranjevanje vodnega kamna

  • 2400 W

2400 W za hitro segretje likalnika

2400 W za hitro segretje likalnika

2400 W hitro segreje parni likalnik Azur Performer Plus in omogoča zmogljivo delovanje za vrhunsko likanje.

Izpust pare do 40 g/min za učinkovitejše glajenje gub

Izpust pare do 40 g/min za učinkovitejše glajenje gub

Neprekinjen izpust pare do 40 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.

Dodaten izpust pare do 160 g

Dodaten izpust pare do 160 g

Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

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4.6

od 5

32

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

07/05/2019

România

România

Placerea de a calca

Am cuparat acest fier de calcat si sunt foarte multumit de el. Este foarte bun si vi-l recomand cu placere.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80

24/02/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

A fiaim is könnyedén használják.Csak ajánlani tudom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló

20/02/2019

România

România

Un fier foarte bun care nu arde, nu lasa cute, excelent!

Nu arde niciun fel de material, este extraordinar din acest punct de vedere pentru ca am avut unul de la alta firma in trecut care mi-a ars o haina scumpa si mi-a parut rau de ea si chiar asta este motivul pentru care l-am cumparat pe acesta, pentru ca ajusteaza temperatura exact pentru fiecare material in parte. Imi place si ca este usor de utilizat si ca este usor el in sine, fata de altele.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80

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