2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Izpust pare 40 g/min;160-gramski dodaten izpust pare
Likalna plošča SteamGlide Plus
Odstranjevanje vodnega kamna
2400 W
2400 W hitro segreje parni likalnik Azur Performer Plus in omogoča zmogljivo delovanje za vrhunsko likanje.
Neprekinjen izpust pare do 40 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.
Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.
Nagrade
4.6
od 5
32
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Adrian42
07/05/2019
România
Placerea de a calca
Am cuparat acest fier de calcat si sunt foarte multumit de el. Este foarte bun si vi-l recomand cu placere.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80
BOLARI
24/02/2019
Magyarország
Tökéletes
A fiaim is könnyedén használják.Csak ajánlani tudom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló
Mitzan
20/02/2019
România
Un fier foarte bun care nu arde, nu lasa cute, excelent!
Nu arde niciun fel de material, este extraordinar din acest punct de vedere pentru ca am avut unul de la alta firma in trecut care mi-a ars o haina scumpa si mi-a parut rau de ea si chiar asta este motivul pentru care l-am cumparat pe acesta, pentru ca ajusteaza temperatura exact pentru fiecare material in parte. Imi place si ca este usor de utilizat si ca este usor el in sine, fata de altele.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fier de călcat cu abur Azur Performer GC3811/80