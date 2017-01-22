Dostałam ten produkt i to jest jedyny plus, bo nie musiałam za niego płacić bajońskich kwot. Moja "nieprzywierająca stopa" zaczęła się przypalać już po miesiącu(codziennego stosowania) jeśli o ma jakieś znaczenie mimo tego że NIC powtarzam NIC nie przypaliłam. Teraz jest brązowa i brudzi ubrania. Nie da się jej niczym doczyścić chyba że weźmiemy pod uwagę zdrapanie nożem. Funkcja samooczyszczenia tez się nie sprawdzała bo mimo tego kamień zostawał(robiłam wszystko zgodnie z instrukcją) i osypywał się na ubrania. NIE! NIE! NIE! I jeszcze raz nie. Nigdy więcej żelazka tej firmy.