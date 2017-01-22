IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron

Izdelek ni več na voljo

EasySpeedParni likalnik

GC1021/48

1

| (2) Ocene

1 nagrada

Hitro od začetka do konca

Likalnik EasySpeed hitrejše likanje zagotavlja z naslednjimi funkcijami: trojna natančna konica, enakomerna porazdelitev vročine po likalni plošči in neprekinjen izpust pare.

Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

3 načini za hitrejše likanje

Hitro od začetka do konca

  • Para 25 g/min; 80-gramski izpust pare

  • Likalna plošča proti sprijemanju

  • Odstranjevanje vodnega kamna

  • 1600 W moči

Moč do 1600 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

Moč do 1600 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

Moč do 1600 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

Izpust pare do 80 g za najtrdovratnejše gube

Izpust pare do 80 g za najtrdovratnejše gube

Izpust pare 80 g likalnika vam omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.

Neprekinjen izpust pare do 25 g/min za boljše glajenje gub

Neprekinjen izpust pare do 25 g/min za boljše glajenje gub

Neprekinjen izpust pare do 25 g/min za boljše glajenje gub.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

1.0

od 5

2

Ocene

5
4
3
2

22/01/2017

Polska

Polska

Nie nadaje się do prasowania

Zakupiłem to żelazko, ponieważ miałem zaufanie do marki. Niestety nie nadaje się do prasowania, stopa żelazka ciągnie za sobą tkaninę prasowaną po desce jakby była wykonana z materiału antypoślizgowego. Nie ma znaczenia czy prasujemy maksymalną temperaturą czy nie, jest tak samo źle, prasowana tkanina ślizga się po desce do prasowania. Przeprosiłem starego 15'sto letniego Tefala i mogę normalnie prasować, mordęga z tym Philpsem trwała około miesiąca myślałem że się w końcu wypoleruje się, ale niestety nie. Nie muszę dodawać jak bardzo chwaliła mnie żona za ten beznadziejny zakup.

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1021/40 Żelazko parowe

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1021/40 Żelazko parowe

10/02/2015

Polska

Polska

Odradzam.

Dostałam ten produkt i to jest jedyny plus, bo nie musiałam za niego płacić bajońskich kwot. Moja "nieprzywierająca stopa" zaczęła się przypalać już po miesiącu(codziennego stosowania) jeśli o ma jakieś znaczenie mimo tego że NIC powtarzam NIC nie przypaliłam. Teraz jest brązowa i brudzi ubrania. Nie da się jej niczym doczyścić chyba że weźmiemy pod uwagę zdrapanie nożem. Funkcja samooczyszczenia tez się nie sprawdzała bo mimo tego kamień zostawał(robiłam wszystko zgodnie z instrukcją) i osypywał się na ubrania. NIE! NIE! NIE! I jeszcze raz nie. Nigdy więcej żelazka tej firmy.

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1021/40 Żelazko parowe

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1021/40 Żelazko parowe

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki