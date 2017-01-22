Izdelek ni več na voljo
GC1021/48
Hitro od začetka do konca
Likalnik EasySpeed hitrejše likanje zagotavlja z naslednjimi funkcijami: trojna natančna konica, enakomerna porazdelitev vročine po likalni plošči in neprekinjen izpust pare.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 25 g/min; 80-gramski izpust pare
Likalna plošča proti sprijemanju
Odstranjevanje vodnega kamna
1600 W moči
Moč do 1600 W omogoča stalno visoko nastavitev pare
Izpust pare 80 g likalnika vam omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Neprekinjen izpust pare do 25 g/min za boljše glajenje gub.
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Nagrade
1.0
od 5
2
Ocene
Marek321
22/01/2017
Polska
Nie nadaje się do prasowania
Zakupiłem to żelazko, ponieważ miałem zaufanie do marki. Niestety nie nadaje się do prasowania, stopa żelazka ciągnie za sobą tkaninę prasowaną po desce jakby była wykonana z materiału antypoślizgowego. Nie ma znaczenia czy prasujemy maksymalną temperaturą czy nie, jest tak samo źle, prasowana tkanina ślizga się po desce do prasowania. Przeprosiłem starego 15'sto letniego Tefala i mogę normalnie prasować, mordęga z tym Philpsem trwała około miesiąca myślałem że się w końcu wypoleruje się, ale niestety nie. Nie muszę dodawać jak bardzo chwaliła mnie żona za ten beznadziejny zakup.
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1021/40 Żelazko parowe
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1021/40 Żelazko parowe
niezadowolona56
10/02/2015
Polska
Odradzam.
Dostałam ten produkt i to jest jedyny plus, bo nie musiałam za niego płacić bajońskich kwot. Moja "nieprzywierająca stopa" zaczęła się przypalać już po miesiącu(codziennego stosowania) jeśli o ma jakieś znaczenie mimo tego że NIC powtarzam NIC nie przypaliłam. Teraz jest brązowa i brudzi ubrania. Nie da się jej niczym doczyścić chyba że weźmiemy pod uwagę zdrapanie nożem. Funkcja samooczyszczenia tez się nie sprawdzała bo mimo tego kamień zostawał(robiłam wszystko zgodnie z instrukcją) i osypywał się na ubrania. NIE! NIE! NIE! I jeszcze raz nie. Nigdy więcej żelazka tej firmy.
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1021/40 Żelazko parowe
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1021/40 Żelazko parowe