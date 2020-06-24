2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para: 30 g/min; 100-gramski dodatni izpust pare
Likalna plošča proti sprijemanju
Odstranjevanje vodnega kamna
2100 W moči
Moč do 2100 W omogoča stalno visoko nastavitev pare
Do 100-gramski dodatni izpust pare za hitro glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Neprekinjen izpust pare do 30 g/min za boljše glajenje gub.
Nagrade
5.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
mikrob4eto
24/06/2020
България
Много добра.
Определено препоръчвам. Глади се лесно, без да се налага допълнителен натиск. Покритието е наистина незалепващо . Доволна съм.
Prednosti
незалепващо покритие
Slabosti
не съм открила
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия
Христо Христов
10/02/2020
България
Продуктът е добър
Харесва ми и работи добре........няма никакви недостатъци.
Prednosti
Удобна и лека
Slabosti
Няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия
jankova
25/06/2019
България
Доволна съм!
За мен гладенето е изключително важно, а с тази ютия е лесно, бързо и перфектно. Имам малко дете и затова е важно всяка една дрешка да е изгладена и в същото време да е оптимално бързо.
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия