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Izdelek ni več na voljo

EasySpeedParni likalnik

GC2040/70

5
| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Hitro od začetka do konca
Likalnik EasySpeed hitrejše likanje zagotavlja z naslednjimi funkcijami: trojna natančna konica, enakomerna porazdelitev vročine po likalni plošči in neprekinjen izpust pare.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

3 načini za hitrejše likanje

Hitro od začetka do konca

  • Para: 30 g/min; 100-gramski dodatni izpust pare

  • Likalna plošča proti sprijemanju

  • Odstranjevanje vodnega kamna

  • 2100 W moči

Moč do 2100 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

Moč do 2100 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

Moč do 2100 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

100-gramski dodatni izpust pare omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

100-gramski dodatni izpust pare omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Do 100-gramski dodatni izpust pare za hitro glajenje tudi najtrdovratnejših gub.

Neprekinjen izpust pare do 30 g/min za boljše glajenje gub

Neprekinjen izpust pare do 30 g/min za boljše glajenje gub

Neprekinjen izpust pare do 30 g/min za boljše glajenje gub.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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5.0

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

24/06/2020

България

България

Много добра.

Определено препоръчвам. Глади се лесно, без да се налага допълнителен натиск. Покритието е наистина незалепващо . Доволна съм.

Prednosti

незалепващо покритие

Slabosti

не съм открила

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

10/02/2020

България

България

Продуктът е добър

Харесва ми и работи добре........няма никакви недостатъци.

Prednosti

Удобна и лека

Slabosti

Няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

25/06/2019

България

България

Доволна съм!

За мен гладенето е изключително важно, а с тази ютия е лесно, бързо и перфектно. Имам малко дете и затова е важно всяка една дрешка да е изгладена и в същото време да е оптимално бързо.

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

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