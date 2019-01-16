2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Zmogljivi likalnik se hitro segreje in ohrani enakomerno temperaturo med likanjem za preprosto in natančno glajenje gub.
Neprekinjena para do 20 g/min za boljše odstranjevanje gub.
Indikator se izklopi, ko je dosežena potrebna temperatura za likanje.
Nagrade
5.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Michaela
16/01/2019
România
Super, cu adevarat profesional!
Îl recomand cu căldură , hainele sunt călcate impecabil!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC1490 Fier de călcat cu abur
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC1490 Fier de călcat cu abur
ewelc
26/08/2014
Polska
rewelacyjne zelazko
Bardzo szybko prasuje sie tym żelazkiem. Łatwość prowadzenia po ubraniach. Cena bardzo przystępna. Jednym słowem żelazko dla każdej kobiety.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC1490 Żelazko parowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC1490 Żelazko parowe
agazajk
26/08/2014
Polska
rewelacyjne zelazko
Bardzo szybko prasuje sie tym żelazkiem. Łatwość prowadzenia po ubraniach. Cena bardzo przystępna. Jednym słowem żelazko dla każdej kobiety.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC1490 Żelazko parowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC1490 Żelazko parowe