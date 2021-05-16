2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 50 g/min; 200-gramski izpust pare
Likalna plošča SteamGlide Plus
Samodejni varnostni izklop
2600 W moči
Edinstvena parna konica likalnika Philips združuje posebej koničast sprednji del likalne plošče s posebnimi podaljšanimi parnimi režami na konici, kar omogoča učinkovito likanje tudi najmanjših in najtežje dosegljivih mest.
Parni likalnik Philips je zasnovan tako, da omogoča gladko drsenje po oblačilih, tudi po najtežje dostopnih delih.
Likalnik ima optimalno težo 1,6 kg, zato ga lahko preprosto dvigujete na likalno desko in ponovno shranjujete na podstavek.
Nagrade
4.3
od 5
16
Ocene
87%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Flue01
16/05/2021
Česká republika
Špičková žehlička
Jedná se o špičkový produkt, který i po několika letech stále funguje tak jak má bez jakýchkoliv problémů. Parametry plně odpovídají tomu, co je napsáno v popisu.
Prednosti
Rychlé zahřátí na požadovanou teplotu, ergonomické držení
Slabosti
nic
Ta ocena je bila podana za Azur GC4870/02 Steam iron
Ta ocena je bila podana za Azur GC4870/02 Steam iron
Houska
06/05/2021
Česká republika
Skvělá. Lehká žehlička
Žehlička je skvělá, lehká do ruky. Funguje výborně
Prednosti
Lehká, ideální programy
Slabosti
Žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4870/02 Steam iron
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4870/02 Steam iron
Mata87
04/05/2021
Česká republika
Top zehlicka
Tuto žehličku mám cca 10let a stale je perfektni! Je trochu tezsi do ruky, ale zato nemusíte na zehlicku tolik tlacit. Velmi doporučuji.
Prednosti
Tlacitko na paru, ktera jde vice do hloubky, perfektni na jeansy.
Slabosti
Vetsi hmotnost.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4870/02 Steam iron
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4870/02 Steam iron