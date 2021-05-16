IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

        Izdelek ni več na voljo

        AzurParni likalnik

        GC4870/02

        4.3
        | (16) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 87%

        1 nagrada

        Zasnovan za popolnost
        Novi parni likalnik Philips Azur ima edinstveno ionsko funkcijo DeepSteam, ki zagotavlja najboljše rezultate pri likanju trdovratnih gub na bombažu in lanenih tkaninah. Ker je optimalne teže in zasnove, zagotavlja popolne rezultate.
        Poglej vse prednosti
        Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

        Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

        Likalnik z ionsko funkcijo DeepSteam

        Zasnovan za popolnost

        • Para 50 g/min; 200-gramski izpust pare

        • Likalna plošča SteamGlide Plus

        • Samodejni varnostni izklop

        • 2600 W moči

        Parna konica zagotavlja paro na težko dosegljivih mestih

        Parna konica zagotavlja paro na težko dosegljivih mestih

        Edinstvena parna konica likalnika Philips združuje posebej koničast sprednji del likalne plošče s posebnimi podaljšanimi parnimi režami na konici, kar omogoča učinkovito likanje tudi najmanjših in najtežje dosegljivih mest.

        Optimalna zasnova omogoča gladko drsenje po oblačilih

        Optimalna zasnova omogoča gladko drsenje po oblačilih

        Parni likalnik Philips je zasnovan tako, da omogoča gladko drsenje po oblačilih, tudi po najtežje dostopnih delih.

        Lahek likalnik, ki ga zlahka postavite na likalno desko in ga dvignete z nje

        Lahek likalnik, ki ga zlahka postavite na likalno desko in ga dvignete z nje

        Likalnik ima optimalno težo 1,6 kg, zato ga lahko preprosto dvigujete na likalno desko in ponovno shranjujete na podstavek.

        Tehnične specifikacije

        Dobi podporo za ta izdelek

        Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

        Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

        Deli in dodatna oprema

        Deli in pribor

        Nagrade

        • Award image VRS_PBTAWARD66

        Ocene

        Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
        Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

        4.3

        od 5

        16

        Ocene

        87%

        Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

        2

        16/05/2021

        Česká republika

        Česká republika

        Špičková žehlička

        Jedná se o špičkový produkt, který i po několika letech stále funguje tak jak má bez jakýchkoliv problémů. Parametry plně odpovídají tomu, co je napsáno v popisu.

        Prednosti

        Rychlé zahřátí na požadovanou teplotu, ergonomické držení

        Slabosti

        nic

        Ta ocena je bila podana za Azur GC4870/02 Steam iron

        Ta ocena je bila podana za Azur GC4870/02 Steam iron

        06/05/2021

        Česká republika

        Česká republika

        Skvělá. Lehká žehlička

        Žehlička je skvělá, lehká do ruky. Funguje výborně

        Prednosti

        Lehká, ideální programy

        Slabosti

        Žádné

        Da, priporočam ta izdelek

        Ta ocena je bila podana za Azur GC4870/02 Steam iron

        Da, priporočam ta izdelek

        Ta ocena je bila podana za Azur GC4870/02 Steam iron

        04/05/2021

        Česká republika

        Česká republika

        Top zehlicka

        Tuto žehličku mám cca 10let a stale je perfektni! Je trochu tezsi do ruky, ale zato nemusíte na zehlicku tolik tlacit. Velmi doporučuji.

        Prednosti

        Tlacitko na paru, ktera jde vice do hloubky, perfektni na jeansy.

        Slabosti

        Vetsi hmotnost.

        Da, priporočam ta izdelek

        Ta ocena je bila podana za Azur GC4870/02 Steam iron

        Da, priporočam ta izdelek

        Ta ocena je bila podana za Azur GC4870/02 Steam iron

        Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

        • Posebne ponudbe
        • Prvi dostopajte do ugodnosti
        • Nasveti in triki

        Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

        • Posebne ponudbe
        • Prvi dostopajte do ugodnosti
        • Nasveti in triki