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Hitrejše likanje – od začetka do konca
Življenje je veliko več kot le gospodinjska opravila, zato le-ta želite opraviti karseda hitro. Z odprtino za hitro polnjenje in praznjenje, posebej oblikovano konico in gladko drsečo likalno ploščo je ta likalnik Philips preprosto ustvarjen za hitrost.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 13 g/min; 80-gramski izpust pare
Likalna plošča Blue Ceralon
Vložek proti vodnemu kamnu
1700 W moči
Likalna plošča vašega likalnika Philips ima posebno prevleko proti sprijemanju, ki omogoča dobro drsenje po vseh tkaninah.
Ta funkcija pršenja proizvaja fino pršenje, ki enakomerno navlaži tkanino za lažje likanje gub.
Sistem proti vodnemu kamnu vašega parnega likalnika Philips z dvojnim delovanjem s tabletami in enostavno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna preprečuje nabiranje vodnega kamna.
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Nagrade
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
gucio53
18/12/2013
Polska
Ten produkt jest idealny do zastosowań w domu.
To jest dokładnie to czego szukaliśmy , produkt z ładnym i funkcjonalnym designem , prosty w obsłudze.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900
Grzesio
01/03/2013
Polska
doskonałe
Proste, tanie i bardzo dobre żelazko-polecam wszystkim.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900