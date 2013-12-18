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  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron

Izdelek ni več na voljo

1900 seriesParni likalnik

GC1930/02

5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Hitrejše likanje – od začetka do konca

Življenje je veliko več kot le gospodinjska opravila, zato le-ta želite opraviti karseda hitro. Z odprtino za hitro polnjenje in praznjenje, posebej oblikovano konico in gladko drsečo likalno ploščo je ta likalnik Philips preprosto ustvarjen za hitrost.

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalnik s hitrim polnjenjem z vodo in praznjenjem

Hitrejše likanje – od začetka do konca

  • Para 13 g/min; 80-gramski izpust pare

  • Likalna plošča Blue Ceralon

  • Vložek proti vodnemu kamnu

  • 1700 W moči

Prevleka likalne plošče proti sprijemanju

Prevleka likalne plošče proti sprijemanju

Likalna plošča vašega likalnika Philips ima posebno prevleko proti sprijemanju, ki omogoča dobro drsenje po vseh tkaninah.

Fino razpršilo enakomerno navlaži tkanino

Fino razpršilo enakomerno navlaži tkanino

Ta funkcija pršenja proizvaja fino pršenje, ki enakomerno navlaži tkanino za lažje likanje gub.

Dvojni sistem proti vodnemu kamnu preprečuje nabiranje vodnega kamna

Dvojni sistem proti vodnemu kamnu preprečuje nabiranje vodnega kamna

Sistem proti vodnemu kamnu vašega parnega likalnika Philips z dvojnim delovanjem s tabletami in enostavno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna preprečuje nabiranje vodnega kamna.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest idealny do zastosowań w domu.

To jest dokładnie to czego szukaliśmy , produkt z ładnym i funkcjonalnym designem , prosty w obsłudze.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900

01/03/2013

Polska

Polska

doskonałe

Proste, tanie i bardzo dobre żelazko-polecam wszystkim.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900

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