IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Enostavno, hitro in učinkovito
  • Enostavno, hitro in učinkovito
  • Enostavno, hitro in učinkovito
  • Enostavno, hitro in učinkovito

Izdelek ni več na voljo

Parni likalnik

GC1480/02

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Enostavno, hitro in učinkovito
Življenje je veliko več kot le gospodinjska opravila, ki jih želite opraviti čim hitreje. Likalnik Philips z edinstveno zasnovanimi režami za paro in likalno ploščo s prevleko proti sprijemanju zagotavlja hitro likanje.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Samočistilni parni likalnik

Enostavno, hitro in učinkovito

Prevleka likalne plošče proti sprijemanju

Prevleka likalne plošče proti sprijemanju

Likalna plošča vašega likalnika Philips ima posebno prevleko proti sprijemanju, ki omogoča dobro drsenje po vseh tkaninah.

Indikator dosežene temperature

Indikator dosežene temperature

Indikator se izklopi, ko je dosežena potrebna temperatura za likanje.

1200 Watt enables constant high steam output

1200 Watt enables constant high steam output

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

06/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Работи чудесно

Ютията е лека и удобна. Загрява бързо и глади добре.

Prednosti

лека

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC1480/02 Steam iron

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC1480/02 Steam iron

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki