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Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Likalna plošča vašega likalnika Philips ima posebno prevleko proti sprijemanju, ki omogoča dobro drsenje po vseh tkaninah.
Indikator se izklopi, ko je dosežena potrebna temperatura za likanje.
Nagrade
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mihajlo456
06/09/2022
България
Preverjen kupec
Работи чудесно
Ютията е лека и удобна. Загрява бързо и глади добре.
Prednosti
лека
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC1480/02 Steam iron
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC1480/02 Steam iron