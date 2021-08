Veliko lažje je, če se med spoznavanjem sveta počutiš prijetno in udobno. Naša ponudba ortodontskih dud je zasnovana za naravno pomirjanje vašega otroka na vsakem koraku. Udobje je stvar posameznika, a v naši obširni ponudbi boste zagotovo našli dudo, ki najbolj ustreza potrebam vašega malčka. Od novorojenčkov do malčkov, od dud, ki se svetijo v temi, do dud za dodaten zračni pretok in neskončnega števila prisrčnih motivov – Philips Avent ima pravo dudo za vsakega otroka.

1 Na podlagi spletne raziskave podjetja GemSeek za zadovoljstvo uporabnikov, izvedene decembra 2015, med več kot 9000 uporabnicami znamk in izdelkov za nego otroka.

**Glede na ameriški potrošniški test leta 2016, v katerem je sodelovalo 112 mamic.

*** Po neodvisni raziskavi, izvedeni v ZDA februarja 2017, je 85 % anketiranih mater menilo, da je duda mehkejša v primerjavi z osmimi modeli drugih vodilnih znamk.