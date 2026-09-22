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Philips Monitors

Popolnoma vključeno v vaš dan, doma in v službi.

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For Gaming

49M2C8900/00

QD OLED gaming monitor
QD OLED gaming monitor
Gaming beyond innovation
For Experience

For Experience

Monitor WQHD s priključkom Thunderbolt™ 4

Green monitors | Philips

Green monitors | Philips

Discover Philips eco-friendly monitors with energy efficiency, recyclable packaging, and compliance with global environmental standards.

Monitorji s priključnimi postajami USB-C

Monitorji s priključnimi postajami USB-C

Odkrijte monitorje Philips s priključnimi postajami USB-C, ki v vaš digitalni delovni prostor prinašajo red in praktičnost. Poslovite se od polnilnikov in napajalnih kablov!

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Zakaj so Philipsovi monitorji posebni?

Vsak piksel je inovacija

Zakaj so Philipsovi monitorji posebni?

Philipsovi monitorji zagotavljajo živahne vizualne prikaze, pametne funkcije in elegantno obliko—popolni za delo ali domačo uporabo. Uživajte v vrhunski zmogljivosti, enostavni uporabi in kristalno čistih slikah vsak dan.

Naše najboljše kategorije

Profesionalna raba

Philipsovi monitorji s svojo široko paleto inovativnih rešitev zadovoljujejo potrebe sodobnih, vsestranskih strokovnjakov—povečujejo produktivnost, prikazujejo realistično žive slike, skrbijo za dobro počutje in varujejo okolje.

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Profesionalna raba
Domača raba

Domača raba

Philipsova domača linija monitorjev ponuja raznolik izbor zaslonov, prilagojenih sodobnim, živahnim življenjskim slogom.

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Zbirka igralnih iger

Evnia je napredna in ustvarjalna. S pionirskim in vključujočim pristopom ustvarja sodobno igričarsko vzdušje, pri čemer črpa iz dolgoletnih izkušenj blagovne znamke Philips.

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Zbirka igralnih iger
Zakaj Philipsovi monitorji za MSP?

Zakaj Philipsovi monitorji za MSP?

Prilagojeno MSP. Zasnovano za uspeh. Pri Philips monitorjih poznamo specifične izzive in potrebe malih in srednjih podjetij.

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TCO certificiran Edge

TCO certificiran Edge

Zavezan varovanju okolja

TCO certificirani Philipsovi monitorji – inovativnost, zmogljivost in trajnost. Idealni za vse, ki cenijo kakovost in skrb za okolje.

dkrijte TCO certificirane monitorje

Video konference

Philipsov monitor za videokonference ponuja brezhibno rešitev vse-v-enem za video klice. Z vgrajeno spletno kamero, mikrofonom in zvočniki zagotavlja celovito avdio-vizualno izkušnjo.

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Video konference
Priklopne rešitve

Priklopne rešitve

Odkrijte priročnost povezave z enim samim kablom, ki poenostavi vašo delovno postavitev in poveča produktivnost z monitorji Philips USB-C s priklopno postajo. Z enim samim kablom lahko podaljšate čas delovanja baterije prenosnika brez potrebe po dodatnih napajalnikih.

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OLED/QD-OLED

Doživite živahne, pristne barve, popolno črnino in tekoče gibanje z monitorji Philips OLED in QD-OLED, zasnovanimi za izjemno kakovost slike in poglobljeno izkušnjo gledanja.

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OLED/QD-OLED
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odpora za programsko opremo in gonilnike

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    Storitve in podpora za stranke

    Zagotovite si pomoč za svoj izdelek, poiščite priročnike za uporabo, preberite si več o namigih in nasvetih ter se pozanimajte o odpravljanju vseh vrst napak.

    Začetna stran podpore

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    Poiščite izdelek

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