For Gaming
Monitor WQHD s priključkom Thunderbolt™ 4
Discover Philips eco-friendly monitors with energy efficiency, recyclable packaging, and compliance with global environmental standards.
Odkrijte monitorje Philips s priključnimi postajami USB-C, ki v vaš digitalni delovni prostor prinašajo red in praktičnost. Poslovite se od polnilnikov in napajalnih kablov!
Vsak piksel je inovacija
Zakaj so Philipsovi monitorji posebni?
Philipsovi monitorji zagotavljajo živahne vizualne prikaze, pametne funkcije in elegantno obliko—popolni za delo ali domačo uporabo. Uživajte v vrhunski zmogljivosti, enostavni uporabi in kristalno čistih slikah vsak dan.
Philipsovi monitorji s svojo široko paleto inovativnih rešitev zadovoljujejo potrebe sodobnih, vsestranskih strokovnjakov—povečujejo produktivnost, prikazujejo realistično žive slike, skrbijo za dobro počutje in varujejo okolje.
Philipsova domača linija monitorjev ponuja raznolik izbor zaslonov, prilagojenih sodobnim, živahnim življenjskim slogom.
Evnia je napredna in ustvarjalna. S pionirskim in vključujočim pristopom ustvarja sodobno igričarsko vzdušje, pri čemer črpa iz dolgoletnih izkušenj blagovne znamke Philips.
Prilagojeno MSP. Zasnovano za uspeh. Pri Philips monitorjih poznamo specifične izzive in potrebe malih in srednjih podjetij.
TCO certificiran Edge
TCO certificirani Philipsovi monitorji – inovativnost, zmogljivost in trajnost. Idealni za vse, ki cenijo kakovost in skrb za okolje.
Philipsov monitor za videokonference ponuja brezhibno rešitev vse-v-enem za video klice. Z vgrajeno spletno kamero, mikrofonom in zvočniki zagotavlja celovito avdio-vizualno izkušnjo.
Odkrijte priročnost povezave z enim samim kablom, ki poenostavi vašo delovno postavitev in poveča produktivnost z monitorji Philips USB-C s priklopno postajo. Z enim samim kablom lahko podaljšate čas delovanja baterije prenosnika brez potrebe po dodatnih napajalnikih.
Doživite živahne, pristne barve, popolno črnino in tekoče gibanje z monitorji Philips OLED in QD-OLED, zasnovanimi za izjemno kakovost slike in poglobljeno izkušnjo gledanja.
Zagotovite si pomoč za svoj izdelek, poiščite priročnike za uporabo, preberite si več o namigih in nasvetih ter se pozanimajte o odpravljanju vseh vrst napak.