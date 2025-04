Obnovljeni

Enaki rezultati, prijaznejše do okolja

Vrnjenim aparatom IPL za odstranjevanje dlačic z veseljem vdahnemo novo življenje, saj imajo materiali in deli, iz katerih so izdelani, tako največji učinek na zmanjšanje CO2. Zanje velja polna dveletna garancija, zato jih natančno pregledamo, da niso poškodovani, jih očistimo in potrebne dele zamenjamo.