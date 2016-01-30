Izdelek ni več na voljo
Hitro od začetka do konca
Likalnik EasySpeed hitrejše likanje zagotavlja z naslednjimi funkcijami: trojna natančna konica, enakomerna porazdelitev vročine po likalni plošči in neprekinjen izpust pare.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 25 g/min; 90-gramski izpust pare
Likalna plošča proti sprijemanju
Odstranjevanje vodnega kamna
2000 W moči
Moč do 2000 W omogoča stalno visoko nastavitev pare
Likalnik z izpustom pare 90 g omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Neprekinjen izpust pare do 25 g/min za boljše glajenje gub.
Nagrade
4.7
od 5
15
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Gregor
30/01/2016
Slovenija
Zelo uporaben!
Priporocam ga vsakomur, saj je lahek in pri dolgem likanju ne boli roka. Hrkati ima keramicno plosco, kar preprecuje sprijemanje. Cenovno tudi ugoden!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1026/30 Parni likalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1026/30 Parni likalnik
Пепита
08/09/2022
България
Preverjen kupec
Отлично за цена качество
Добър продукт.Лека,подвижна и достатъчно дълъг кабел
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия
Datum uporabe 2022-05-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия
Datum uporabe 2022-05-07
Hadjievi
08/09/2019
България
Ютията е перфектна. Препоръчвам я
Досега не бях гладила толкова бързо и лесно. Парата наистина е постоянна.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия