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Izdelek ni več na voljo

EasySpeedParni likalnik

GC1026/30

4.7

| (15) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%

1 nagrada

Hitro od začetka do konca

Likalnik EasySpeed hitrejše likanje zagotavlja z naslednjimi funkcijami: trojna natančna konica, enakomerna porazdelitev vročine po likalni plošči in neprekinjen izpust pare.

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

3 načini za hitrejše likanje

Hitro od začetka do konca

  • Para 25 g/min; 90-gramski izpust pare

  • Likalna plošča proti sprijemanju

  • Odstranjevanje vodnega kamna

  • 2000 W moči

Moč do 2000 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

Moč do 2000 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

Moč do 2000 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

Dodaten izpust pare do 90 g za najtrdovratnejše gube

Dodaten izpust pare do 90 g za najtrdovratnejše gube

Likalnik z izpustom pare 90 g omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.

Neprekinjen izpust pare do 25 g/min za boljše glajenje gub

Neprekinjen izpust pare do 25 g/min za boljše glajenje gub

Neprekinjen izpust pare do 25 g/min za boljše glajenje gub.

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Nagrade

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Ocene

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4.7

od 5

15

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

30/01/2016

Slovenija

Slovenija

Zelo uporaben!

Priporocam ga vsakomur, saj je lahek in pri dolgem likanju ne boli roka. Hrkati ima keramicno plosco, kar preprecuje sprijemanje. Cenovno tudi ugoden!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1026/30 Parni likalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1026/30 Parni likalnik

08/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Отлично за цена качество

Добър продукт.Лека,подвижна и достатъчно дълъг кабел

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия

Datum uporabe 2022-05-07

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия

Datum uporabe 2022-05-07

08/09/2019

България

България

Ютията е перфектна. Препоръчвам я

Досега не бях гладила толкова бързо и лесно. Парата наистина е постоянна.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия

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