Prsne črpalke in izdelki za dojenje



Philips Avent je predan temu, da nudi le najboljše za zdrav razvoj otroka. Z inovativnimi in zanesljivimi izdelki in storitvami želimo staršem nuditi podporo pri načinu dojenja, ki so ga izbrali za svojega otroka. Prepričano smo, da je materino mleko najboljša hrana za novorojenčke, in naša prizadevanja so popolnoma usklajena s cilji in nameni kodeksa Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 1981). Podpora dojenju je v samem srcu našega poslanstva in strategije. Pozdravljamo stalen dialog in sodelovanje na področju naših prizadevanj za dojenje. 1 Na podlagi spletne raziskave podjetja GemSeek za zadovoljstvo uporabnikov, izvedene decembra 2019, med več kot 8000 uporabnicami znamk in izdelkov za nego otroka. * Na podlagi rezultatov začetnega časa pretoka mleka (čas do refleksa praznjenja dojke – MER) klinične raziskave z 20 udeleženkami (Nizozemska, 2019) v primerjavi s časom MER prejšnjih tehnologij črpanja Philips iz raziskave Feasibility, v kateri je sodelovalo 9 udeleženk (Nizozemska, 2018). ** Na podlagi: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 udeleženk, Izrael); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 udeleženk, belke, ZDA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 udeleženk, Avstralija).