2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Največ 5 barov tlaka
Izpust pare 240 g
Zaklep za prenašanje
1,5 l fiksna posoda za vodo
Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.
Z načinom ECO (manjši izpust pare) lahko varčujete z energijo ob enako učinkovitem likanju. Za hitrejše likanje preklopite na način Turbo, ki poveča nastajanje pare.
Več pare omogoča hitrejše likanje. Stalno zmogljiva para, ki prodre globoko v oblačila, zagotavlja hitrejše in boljše likanje. Moč pare lahko prilagajate glede na potrebe.
Nagrade
4.1
od 5
17
Ocene
87%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nitta
20/10/2016
Hrvatska
Moja preporuka svima
Parnu postaju sam kupila nakon sto mi je preporucila prijateljica. Vec na prvom peglanju me je toliko odusevila da sam jedva cekala sljedece. Zbog problema koje imam sa ledjima i rukama parna postaja me spasila i omogucila da nakon poglanja nisam umorna i grintava. Preporucila sam je svim prijateljicama i one koje su je kupile su takodjer odusevljene...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7635/30 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7635/30 Parna postaja
yvonak
20/05/2015
Česká republika
Nový perfektí návod ba to, jak zvládnout žehlení s úsměvem
Skvělá možnost vyzkoušet něco nového. Odpadá naplňování vody, kontrola teploty při změně žehleného materiálu. Výkon páry je skvělý, nemusí nikdo tlačit . Pára si poradila i se stoletým lněným režným ubrusem po prababičce. Klouzavá, lehce ovladatelná, lehce zvládající i možné přižehlené puky. Jednoduchý návod, jednoduchá obsluha.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7635/30 Parní generátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7635/30 Parní generátor
loura
10/05/2015
Česká republika
skvělá žehlička
s žehličkou jsem byla maximálně spokojená a doporučiji ji.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7635/30 Parní generátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7635/30 Parní generátor