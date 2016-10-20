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  • Hitrejše in enostavnejše likanje
  • Hitrejše in enostavnejše likanje

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare PureParna postaja

GC7635/30

4.1
| (17) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 87%

1 nagrada

Hitrejše in enostavnejše likanje
Z revolucionarno tehnologijo OptimalTEMP lahko likate oblačila brez prilagajanja temperature. Kompaktnejša in lažja zasnova omogoča enostavnejšo uporabo in shranjevanje. Vložki PureSteam odstranijo 99 % vodnega kamna in za 5-krat podaljšajo življenjsko dobo.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

brez nastavljanja temperature

Hitrejše in enostavnejše likanje

  • Največ 5 barov tlaka

  • Izpust pare 240 g

  • Zaklep za prenašanje

  • 1,5 l fiksna posoda za vodo

Izpust pare do 240 g/min

Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.

Varčevanje z energijo z načinom ECO

Varčevanje z energijo z načinom ECO

Z načinom ECO (manjši izpust pare) lahko varčujete z energijo ob enako učinkovitem likanju. Za hitrejše likanje preklopite na način Turbo, ki poveča nastajanje pare.

Največ 5 barov tlaka

Največ 5 barov tlaka

Več pare omogoča hitrejše likanje. Stalno zmogljiva para, ki prodre globoko v oblačila, zagotavlja hitrejše in boljše likanje. Moč pare lahko prilagajate glede na potrebe.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.1

od 5

17

Ocene

87%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

20/10/2016

Hrvatska

Hrvatska

Moja preporuka svima

Parnu postaju sam kupila nakon sto mi je preporucila prijateljica. Vec na prvom peglanju me je toliko odusevila da sam jedva cekala sljedece. Zbog problema koje imam sa ledjima i rukama parna postaja me spasila i omogucila da nakon poglanja nisam umorna i grintava. Preporucila sam je svim prijateljicama i one koje su je kupile su takodjer odusevljene...

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7635/30 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7635/30 Parna postaja

20/05/2015

Česká republika

Česká republika

Nový perfektí návod ba to, jak zvládnout žehlení s úsměvem

Skvělá možnost vyzkoušet něco nového. Odpadá naplňování vody, kontrola teploty při změně žehleného materiálu. Výkon páry je skvělý, nemusí nikdo tlačit . Pára si poradila i se stoletým lněným režným ubrusem po prababičce. Klouzavá, lehce ovladatelná, lehce zvládající i možné přižehlené puky. Jednoduchý návod, jednoduchá obsluha.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7635/30 Parní generátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7635/30 Parní generátor

10/05/2015

Česká republika

Česká republika

skvělá žehlička

s žehličkou jsem byla maximálně spokojená a doporučiji ji.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7635/30 Parní generátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7635/30 Parní generátor

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