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  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC651
  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC651

Izdelek ni več na voljo

Travel ironPotovalni likalnik

GC651/02

5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Zmogljivost in natančnost

Izjemno kompaktni likalnik s popolno zasnovo omogoča odlične rezultate, kjer koli ste. Ima močan izpust pare in edinstven ergonomsko oblikovan ročaj, zato boste gube odstranjevali prav tako učinkovito in enostavno kot s svojim običajnim likalnikom.

Poglej vse prednosti
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Profesionalni rezultati na poti!

Zmogljivost in natančnost

  • Para 6 g/min;45-gramski izpust pare

  • Likalna plošča proti sprijemanju

  • 800 W moči

Likalnik je primeren za uporabo z vodo iz pipe

Mehak ročaj za trajno udobno likanje

Mehak ročaj likalnika Philips omogoča udobno tudi dolgotrajno likanje.

Navpična para za glajenje gub na visečih tkaninah

Navpična para za glajenje gub na visečih tkaninah

Ta likalnik Philips ima funkcijo za izpust pare v navpičnem položaju za glajenje gub na visečih tkaninah.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Це просто бомба!

Це просто бомба! Потужність домашньої праскі (із водою) з вами на відпочинку. Куди він тільки з нами не їздив. Літав літаками та був у валізі яку геть потрощили вантажники криворукі але він ще й досі працює, вже більше ніж 5 років. До цього був такий самий, перестав гріти через ~20 місяців, але завдякі гарантії від PHILIPS був замінений на такий самий, що працює до цього часу! І це не зважаючи на відсутність чеку та магазину, який продав товар... Після такого - намагаюся купувати тільки PHILIPS!

Prednosti

Компактність, вода з "паровим ударом"

Slabosti

та немає там проти :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC651/02 Компактна праска з відпарюванням

Datum uporabe 2018-11-05

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC651/02 Компактна праска з відпарюванням

Datum uporabe 2018-11-05

07/05/2019

România

România

Recenzie din Campania Philips

De cate ori plecam in voiaj, fie pentru 2 zile, fie pentru mai multe, ma confruntam cu problema hainelor sifonate. Acest lucru a luat sfarsit de cand am acest aparat minunat. Imi netezeste hainele aproape instantaneu. E usor de manevrat si nu ocupa mult spatiu. Este usor de transportat si este nelipsit din orice bagaj al meu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Travel iron GC651 Fier de călcat de voiaj

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Travel iron GC651 Fier de călcat de voiaj

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