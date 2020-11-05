Izdelek ni več na voljo
Zmogljivost in natančnost
Izjemno kompaktni likalnik s popolno zasnovo omogoča odlične rezultate, kjer koli ste. Ima močan izpust pare in edinstven ergonomsko oblikovan ročaj, zato boste gube odstranjevali prav tako učinkovito in enostavno kot s svojim običajnim likalnikom.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 6 g/min;45-gramski izpust pare
Likalna plošča proti sprijemanju
800 W moči
Mehak ročaj likalnika Philips omogoča udobno tudi dolgotrajno likanje.
Ta likalnik Philips ima funkcijo za izpust pare v navpičnem položaju za glajenje gub na visečih tkaninah.
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Deli in dodatna oprema
Nagrade
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
05/11/2020
Україна
Це просто бомба!
Це просто бомба! Потужність домашньої праскі (із водою) з вами на відпочинку. Куди він тільки з нами не їздив. Літав літаками та був у валізі яку геть потрощили вантажники криворукі але він ще й досі працює, вже більше ніж 5 років. До цього був такий самий, перестав гріти через ~20 місяців, але завдякі гарантії від PHILIPS був замінений на такий самий, що працює до цього часу! І це не зважаючи на відсутність чеку та магазину, який продав товар... Після такого - намагаюся купувати тільки PHILIPS!
Prednosti
Компактність, вода з "паровим ударом"
Slabosti
та немає там проти :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC651/02 Компактна праска з відпарюванням
Datum uporabe 2018-11-05
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC651/02 Компактна праска з відпарюванням
Datum uporabe 2018-11-05
Oana23
07/05/2019
România
Recenzie din Campania Philips
De cate ori plecam in voiaj, fie pentru 2 zile, fie pentru mai multe, ma confruntam cu problema hainelor sifonate. Acest lucru a luat sfarsit de cand am acest aparat minunat. Imi netezeste hainele aproape instantaneu. E usor de manevrat si nu ocupa mult spatiu. Este usor de transportat si este nelipsit din orice bagaj al meu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Travel iron GC651 Fier de călcat de voiaj
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Travel iron GC651 Fier de călcat de voiaj