2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
GC5050/02
Brezskrbno likanje, brez nastavitev
Omogoča likanje vseh oblačil (svila, posteljnina, bombaž, kašmir) v kateremkoli zaporedju in brez prilagajanja temperature. Likalnik Philips PerfectCare Xpress zagotavlja odlične rezultate brez nevarnosti za prežgano ali svetlečo obleko. Resnično enostavno likanje.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 50 g/min
Likalna plošča Anodilium
Sam. var. izklop + proti vod. kamnu
Varno za likanje primernih oblačil
100 % varno pri likanju tudi občutljivih tkanin, ko so svila, kašmir, volna, poliester. Neodvisni testni inštituti so likalnik PerfectCare uporabili na najobčutljivejših oblačilih, primernih za likanje, in potrdili njegove vrhunske rezultate.
100 % enostavna uporaba in brez prilagoditev. Zdaj lahko eno za drugim likate vsa oblačila, ki so primerna za likanje, in vam pri tem ni treba čakati ali prilagajati temperaturnega regulatorja.
100 % hitrost likanja, brez ločevanja. Z učinkovitejšo paro zlikajte vsa oblačila.
Nagrade
4.0
od 5
4
Ocene
Anneisherebby
27/01/2019
România
Usor si rapid de calcat, nu arde hainele pentru ca regleaza temperatura si nu face cute!
Recenzie din campania Philips. Am primit acest fier de calcat in urma cu ceva timp de la prietenul meu, pentru ca fierul pe care il aveam mi-a ars o bluzita din vascoza pe care de abia mi-o cumparasem si am fost tare suparata. Acum nu mai am nici o problema pentru ca la acest fier exista OptimalTemp si regleaza temperatura in asa fel incat nu ai cum sa arzi vreo haina. Plus de asta, ca am niste camasi care faceau cute peste tot..cu aburul constant mi-a fost super usor sa le calc. Sunt foarte multumita, se calca usor si rapid, il recomand!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5050/02 Fier de călcat cu abur sub presiune
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5050/02 Fier de călcat cu abur sub presiune
Anusia
07/11/2013
Polska
Prawdiwe żelazko na miarę XXI wieku
Żelazko naprawdę super , spełnia wszystkie swoje funkcje, ma jedną małą wadę, trzeba często uzupełniać wodę w zbiorniku, zbyt szybko jej ubywa
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
sylwia24
30/10/2012
Polska
jest super nie trzeba ustawiac temperatury
najlepsze zelazko jakie mialam polecam poniewaz mam w pracy duzo prasowania jest doskonale
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem