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  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare XpressVisokotlačni parni likalnik

GC5050/02

4

| (4) Ocene

1 nagrada

Brezskrbno likanje, brez nastavitev

Omogoča likanje vseh oblačil (svila, posteljnina, bombaž, kašmir) v kateremkoli zaporedju in brez prilagajanja temperature. Likalnik Philips PerfectCare Xpress zagotavlja odlične rezultate brez nevarnosti za prežgano ali svetlečo obleko. Resnično enostavno likanje.

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z vgrajenim kompaktnim in zmogljivim sistemskim likalnikom

Brezskrbno likanje, brez nastavitev

  • Para 50 g/min

  • Likalna plošča Anodilium

  • Sam. var. izklop + proti vod. kamnu

  • Varno za likanje primernih oblačil

100 % varno pri likanju vseh primernih oblačil

100 % varno pri likanju vseh primernih oblačil

100 % varno pri likanju tudi občutljivih tkanin, ko so svila, kašmir, volna, poliester. Neodvisni testni inštituti so likalnik PerfectCare uporabili na najobčutljivejših oblačilih, primernih za likanje, in potrdili njegove vrhunske rezultate.

100 % enostavna uporaba, brez prilagoditev

100 % enostavna uporaba, brez prilagoditev

100 % enostavna uporaba in brez prilagoditev. Zdaj lahko eno za drugim likate vsa oblačila, ki so primerna za likanje, in vam pri tem ni treba čakati ali prilagajati temperaturnega regulatorja.

100 % hitrost na vseh tkaninah, ni hitrejšega parnega likalnika

100 % hitrost na vseh tkaninah, ni hitrejšega parnega likalnika

100 % hitrost likanja, brez ločevanja. Z učinkovitejšo paro zlikajte vsa oblačila.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.0

od 5

4

Ocene

4
3
2

27/01/2019

România

România

Usor si rapid de calcat, nu arde hainele pentru ca regleaza temperatura si nu face cute!

Recenzie din campania Philips. Am primit acest fier de calcat in urma cu ceva timp de la prietenul meu, pentru ca fierul pe care il aveam mi-a ars o bluzita din vascoza pe care de abia mi-o cumparasem si am fost tare suparata. Acum nu mai am nici o problema pentru ca la acest fier exista OptimalTemp si regleaza temperatura in asa fel incat nu ai cum sa arzi vreo haina. Plus de asta, ca am niste camasi care faceau cute peste tot..cu aburul constant mi-a fost super usor sa le calc. Sunt foarte multumita, se calca usor si rapid, il recomand!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5050/02 Fier de călcat cu abur sub presiune

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5050/02 Fier de călcat cu abur sub presiune

07/11/2013

Polska

Polska

Prawdiwe żelazko na miarę XXI wieku

Żelazko naprawdę super , spełnia wszystkie swoje funkcje, ma jedną małą wadę, trzeba często uzupełniać wodę w zbiorniku, zbyt szybko jej ubywa

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

30/10/2012

Polska

Polska

jest super nie trzeba ustawiac temperatury

najlepsze zelazko jakie mialam polecam poniewaz mam w pracy duzo prasowania jest doskonale

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5050/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

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