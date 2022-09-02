2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 40 g/min;150-gramski izpust pare
Likalna plošča SteamGlide Plus
Vložek proti vodnemu kamnu
2400 W moči
2400 W hitro segreje parni likalnik Azur Performer Plus in omogoča zmogljivo delovanje za vrhunsko likanje.
Neprekinjen izpust pare do 40 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.
Likalnik vam z izpustom pare 150 g/min omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Nagrade
4.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
medenca
02/09/2022
България
Preverjen kupec
За мен продуктите с марката Филипс са най-доброто
Изключително съм доволна от продукта.Ютията е много практична, удобна, лека и надеждна.Ползвам я от доста време!
Prednosti
качество, гаранция, дизайн, ефективност
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3810/20 Парна ютия
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3810/20 Парна ютия
Вили1972
20/12/2018
България
Отлично
Препорьчвам на потребителите!С удоволствие я ползвувам!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3810/20 Парна ютия
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3810/20 Парна ютия
GOGA61
05/04/2018
Hrvatska
Lakoća peglanja
Pegla koja klizi po površini materijala, dajući dovoljno pare za savršeno peglanje. Ujedno vrhom zalazi u delove odeće peglajući nedostupne delove.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3810/20 Parno glačalo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3810/20 Parno glačalo