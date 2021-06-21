IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron

Izdelek ni več na voljo

EcoCareParni likalnik

GC3760/02

4.3

| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%

1 nagrada

100 % moč pare, 25 %* manjša poraba energije.

Inovativna funkcija parnega likalnika Philips zagotavlja 100 % moč pare za temeljito glajenje vseh gub. Ker zmanjšuje izgubo pare, samodejno prihrani 25 %* energije. 30 % plastike in aluminija likalnika je recikliranih.

Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

s samod. varčevanjem z energijo in 30 % recikliranega materiala

100 % moč pare, 25 %* manjša poraba energije.

  • Samodejni varnostni izklop

Dvojni sistem proti vodnemu kamnu preprečuje nabiranje vodnega kamna

Dvojni sistem proti vodnemu kamnu preprečuje nabiranje vodnega kamna

Sistem proti vodnemu kamnu vašega parnega likalnika Philips z dvojnim delovanjem s tabletami in enostavno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna preprečuje nabiranje vodnega kamna.

Mehak ročaj za trajno udobno likanje

Mehak ročaj likalnika Philips omogoča udobno tudi dolgotrajno likanje.

Parna konica zagotavlja paro na težko dosegljivih mestih

Parna konica zagotavlja paro na težko dosegljivih mestih

Edinstvena parna konica likalnika Philips združuje posebej koničast sprednji del likalne plošče s posebnimi podaljšanimi parnimi režami na konici, kar omogoča učinkovito likanje tudi najmanjših in najtežje dosegljivih mest.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

7

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

21/06/2021

Україна

Україна

Виріб рекомендую, всім хто шукає праску

Дуже гарна, зручна праска, робить свою работу на 5

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EcoCare GC3760/02 Парова праска

Datum uporabe 2020-06-21

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EcoCare GC3760/02 Парова праска

Datum uporabe 2020-06-21

10/04/2019

Україна

Україна

Гарна та якясна праска

Дуже гарна праска. Якісна збірка. Користуюся біле 5 років. На цей час, жодних нарікань. Накипу практично немає, заливаю фільтровану воду. Складки і заломи відмінно відпрасовувати. Дуже подобається функція самовимикання.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EcoCare GC3760/02 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EcoCare GC3760/02 Парова праска

02/04/2019

Україна

Україна

У утюга есть отличная функция автоматического отключения если вдруг забыли выключить.

Безотказный утюг, работает отлично, хорошо отпаривает,гладит. Хорошая мощность, нагрев быстрый, очень удобен в руке .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EcoCare GC3760/02 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EcoCare GC3760/02 Парова праска

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Do 25 % manjša poraba energije na osnovi standarda IEC 603311, v primerjavi z modelom RI3320 pri najvišji nastavitvi