2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
100 % moč pare, 25 %* manjša poraba energije.
Inovativna funkcija parnega likalnika Philips zagotavlja 100 % moč pare za temeljito glajenje vseh gub. Ker zmanjšuje izgubo pare, samodejno prihrani 25 %* energije. 30 % plastike in aluminija likalnika je recikliranih.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Samodejni varnostni izklop
Sistem proti vodnemu kamnu vašega parnega likalnika Philips z dvojnim delovanjem s tabletami in enostavno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna preprečuje nabiranje vodnega kamna.
Mehak ročaj likalnika Philips omogoča udobno tudi dolgotrajno likanje.
Edinstvena parna konica likalnika Philips združuje posebej koničast sprednji del likalne plošče s posebnimi podaljšanimi parnimi režami na konici, kar omogoča učinkovito likanje tudi najmanjših in najtežje dosegljivih mest.
Nagrade
4.3
od 5
7
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ms3715
21/06/2021
Україна
Виріб рекомендую, всім хто шукає праску
Дуже гарна, зручна праска, робить свою работу на 5
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EcoCare GC3760/02 Парова праска
Datum uporabe 2020-06-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EcoCare GC3760/02 Парова праска
Datum uporabe 2020-06-21
MalinaTa
10/04/2019
Україна
Гарна та якясна праска
Дуже гарна праска. Якісна збірка. Користуюся біле 5 років. На цей час, жодних нарікань. Накипу практично немає, заливаю фільтровану воду. Складки і заломи відмінно відпрасовувати. Дуже подобається функція самовимикання.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EcoCare GC3760/02 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EcoCare GC3760/02 Парова праска
Koss
02/04/2019
Україна
У утюга есть отличная функция автоматического отключения если вдруг забыли выключить.
Безотказный утюг, работает отлично, хорошо отпаривает,гладит. Хорошая мощность, нагрев быстрый, очень удобен в руке .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EcoCare GC3760/02 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EcoCare GC3760/02 Парова праска
Do 25 % manjša poraba energije na osnovi standarda IEC 603311, v primerjavi z modelom RI3320 pri najvišji nastavitvi