2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 35 g/min; 100-gramski izpust pare
Likalna plošča SteamGlide
Odstranjevanje vodnega kamna
2100 W moči
2100 W moči omogoča stalno visoko nastavitev pare.
Neprekinjen izpust pare do 35 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.
Izpust pare do 100 g za hitro glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Nagrade
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
JustAngel
02/11/2019
Україна
Чудова праска
Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2910/02 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2910/02 Парова праска