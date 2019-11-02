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  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem
  • Vrhunska zmogljivost dan za dnem

Izdelek ni več na voljo

PowerLifeParni likalnik

GC2910/20

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Vrhunska zmogljivost dan za dnem
Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Z novo likalno ploščo SteamGlide za neprekinjen močan izpust pare in enostavnim odstranjevanjem vodnega kamna je ta parni likalnik Philips odlična naložba, ki jo boste lahko dolgo uporabljali.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalnik z likalno ploščo SteamGlide

Vrhunska zmogljivost dan za dnem

  • Para 35 g/min; 100-gramski izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide

  • Odstranjevanje vodnega kamna

  • 2100 W moči

Stalno visoka nastavitev pare

Stalno visoka nastavitev pare

2100 W moči omogoča stalno visoko nastavitev pare.

Neprekinjen izpust pare do 35 g/min

Neprekinjen izpust pare do 35 g/min

Neprekinjen izpust pare do 35 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.

Izpust pare 100 g omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Izpust pare 100 g omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Izpust pare do 100 g za hitro glajenje tudi najtrdovratnejših gub.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

02/11/2019

Україна

Україна

Чудова праска

Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2910/02 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2910/02 Парова праска

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