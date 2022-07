Počasni sokovnik se razlikuje od sokovnika po načinu iztiskanja soka. Centrifugalni sokovnik sadje in zelenjavo zmelje in loči sok od tropin s centrifugiranjem, medtem ko počasni sokovnik iztisne sok iz sadja in zelenjave. Noben sokovnik med iztiskanjem soka ne proizvaja toplote. Oba sokovnika iztisneta največ iz svežega sadja in zelenjave, zato oba zagotavljata podobno vsebnost vitaminov in hranilnih snovi.



Počasni sokovnik v primerjavi s centrifugalnim sokovnikom iztisne več koncentriranega soka z več vlakninami, prav tako počasni sokovnik proizvede več soka. Poleg tega je sok iz sokovnika pripravljen hitreje, saj vam sadja in zelenjave ni treba narezati zaradi velikega lijaka za polnjenje.



Če imate rajši gostejši sok, poln vlaknin, je za vas najprimernejši počasni sokovnik. Z obema modeloma lahko vsak dan uživate v zdravem in okusnem soku, polnem vitaminov!