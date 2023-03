Grelniki stekleničk in sterilizatorji



Grelniki stekleničk in sterilizatorji iz naše ponudbe skupaj z vami skrbijo za varnost vašega otroka. Naši električni in mikrovalovni sterilizatorji stekleničk uničijo 99,9 % mikrobov in v kuhinji ne zavzamejo preveč prostora. Ko je čas za hranjenje, lahko z našimi grelniki stekleničk odmrznete in počasi pogrejete mleko na optimalno temperaturo. Dober tek! 1 Na podlagi spletne raziskave podjetja GemSeek za zadovoljstvo uporabnikov, izvedene decembra 2015, med več kot 9000 uporabnicami znamk in izdelkov za nego otroka.