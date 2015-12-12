2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 50 g/min; 200-gramski izpust pare
Likalna plošča SteamGlide Plus
Samodejni varnostni izklop
2600 W moči
Edinstvena parna konica likalnika Philips združuje posebej koničast sprednji del likalne plošče s posebnimi podaljšanimi parnimi režami na konici, kar omogoča učinkovito likanje tudi najmanjših in najtežje dosegljivih mest.
Parni likalnik Philips je zasnovan tako, da omogoča gladko drsenje po oblačilih, tudi po najtežje dostopnih delih.
Likalnik ima optimalno težo 1,6 kg, zato ga lahko preprosto dvigujete na likalno desko in ponovno shranjujete na podstavek.
Nagrade
4.9
od 5
17
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ivoo
12/12/2015
Česká republika
velmi dobré vlastnosti
velice snadné ovládání, dobrá do ruky, váha usnadňuje používání
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4860/37 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4860/37 Napařovací žehlička
Dana12
07/05/2019
România
Un produs excelent
Călcatul nu mai este o bătaie de cap.Hainele arata impecabil cu ușurință.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fier de călcat cu abur Azure GC4860/02
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fier de călcat cu abur Azure GC4860/02
Gabica1983
24/01/2019
Magyarország
Nagyon jó választás volt.
Használata könnyű. Gyorsan bemelegszik. A gőzfunkciója nagyon jó, "erős", így a makacsabb gyűrődésekkel is hamar és könnyen megbírkózik.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4860/37 Gőzölős vasaló
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4860/37 Gőzölős vasaló