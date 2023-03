Lončki za malčke



Navajanje na pitje kot odrasli se začne tukaj. Z lončki za pitje za dojenčke in malčke Philips Avent lahko otrok naredi preproste prve korake na poti do samostojnega pitja. Začnite z našim lončkom za navajanje na samostojno pitje. Ko je vaš malček pripravljen, lahko začne pridobivati nove spretnosti z našimi lončki z ustnikom in slamico ter lončkom za velike malčke. Naši lončki za dojenčke in malčke preprečujejo polivanje, omogočajo preprost oprijem in ne vsebujejo bisfenola A. 1 Na podlagi spletne raziskave podjetja GemSeek za zadovoljstvo uporabnikov, izvedene decembra 2015, med več kot 9000 uporabnicami znamk in izdelkov za nego otroka.