Izdelek ni več na voljo
Brezskrbno likanje, brez nastavitev
Omogoča likanje vseh oblačil (svila, posteljnina, bombaž, kašmir) v kateremkoli zaporedju in brez prilagajanja temperature. Likalnik Philips PerfectCare Xpress zagotavlja odlične rezultate brez nevarnosti za prežgano ali svetlečo obleko. Resnično enostavno likanje.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 65 g/min; 200-gramski izpust pare
Likalna plošča SteamGlide
Sam. var. izklop + proti vod. kamnu
Varno za likanje primernih oblačil
100 % varno pri likanju tudi občutljivih tkanin, ko so svila, kašmir, volna, poliester. Neodvisni testni inštituti so likalnik PerfectCare uporabili na najobčutljivejših oblačilih, primernih za likanje, in potrdili njegove vrhunske rezultate.
100 % enostavna uporaba in brez prilagoditev. Zdaj lahko eno za drugim likate vsa oblačila, ki so primerna za likanje, in vam pri tem ni treba čakati ali prilagajati temperaturnega regulatorja.
100 % hitrost likanja, brez ločevanja. Z učinkovitejšo paro zlikajte vsa oblačila.
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Nagrade
4.2
od 5
5
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
EvitaG
17/12/2013
Polska
Żelazko, które zachęca do prasowania
Żelazko bardzo łatwe w obsłudze - nie ma konieczności regulowania temperatury. Jedyna czynność, to uzupełnianie wody w zbiorniku, która, niestety, szybko się zużywa. Ubrania są dokładnie uprasowane, a uciążliwe zagniecenia likwiduje dodatkowe uderzenie pary. Z początku żelazko wydawało mi się dosyć ciężkie, ale szybko przyzwyczaiłam się do niego i nie wyobrażam sobie prasowania innym sprzętem. Kolejny plus, to brak możliwości przypalenia materiału czy też pozostawienia jakiegokolwiek śladu po zbyt wysokiej temperaturze żelazka - pozostawione bez ruchu samo się wyłącza.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
łuki
12/06/2013
Polska
nowoczesne, skuteczne żelazko dla wymagających
Kupiłem ten model troszkę niedowierzając temu co czytałem w reklamie.Niedowierzałem by żelazko było w stanie prasować różne materiały bez dodatkowych ustawień. Po zakupie moje spostrzeżenia są nastepujące: kupiłem nowoczesne, ciężkie żelazko z ogromnym wyrzutem pary, praktycznie bezobsługowe( tylko 1 przycisk dodatkowego wyrzutu). Świetny design, nagrzewa się w kilkanaście sekund. Prasuje rewelacyjnie, szybko i dokładnie.Dodatkowo do zestawu dołączono poręczny kubek z dziubkiem do nalewania wody i test twardości wody
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
anusiamalina
03/12/2012
Polska
oszczędność czasu i energii, przyjemność prasowania
Jestem posiadaczem nowego żelazka philips GC 5055, jak dla mnie żelazko wypadło super, bardzo szybko się nagrzewa, a duża moc i genarator pary sprawiają, iż ubrania szybko stają się gładkie i tracą zagniecenia - do tej pory wyprasowanie lnianych spodni zajmowało mi wiele czasu, teraz jest to chwila. Istotną jak dla mnie jego cechą jest to, iż nie muszę zmieniać ustawiewień podczas prasowania różnego rodzaju tkanin, np atłasowych bluzek czy cieniutkiego obrusu. Co więcej aplikacje na ubrankach dziecka nie topią się i pozostają nie naruszone podczas prasowania po prawej stronie. Żelazko ma solidny kabel i duży zbiornik na wodę, co więcej woda nie wylewa się z niego i nie moczy ubrań podczas używania go. W 100 % polecam to żelazko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5055/07 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5055/07 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem