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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare XpressVisokotlačni parni likalnik

GC5055/02

4.2

| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%

1 nagrada

Brezskrbno likanje, brez nastavitev

Omogoča likanje vseh oblačil (svila, posteljnina, bombaž, kašmir) v kateremkoli zaporedju in brez prilagajanja temperature. Likalnik Philips PerfectCare Xpress zagotavlja odlične rezultate brez nevarnosti za prežgano ali svetlečo obleko. Resnično enostavno likanje.

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z vgrajenim kompaktnim in zmogljivim sistemskim likalnikom

Brezskrbno likanje, brez nastavitev

  • Para 65 g/min; 200-gramski izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide

  • Sam. var. izklop + proti vod. kamnu

  • Varno za likanje primernih oblačil

100 % varno pri likanju vseh primernih oblačil

100 % varno pri likanju vseh primernih oblačil

100 % varno pri likanju tudi občutljivih tkanin, ko so svila, kašmir, volna, poliester. Neodvisni testni inštituti so likalnik PerfectCare uporabili na najobčutljivejših oblačilih, primernih za likanje, in potrdili njegove vrhunske rezultate.

100 % enostavna uporaba, brez prilagoditev

100 % enostavna uporaba, brez prilagoditev

100 % enostavna uporaba in brez prilagoditev. Zdaj lahko eno za drugim likate vsa oblačila, ki so primerna za likanje, in vam pri tem ni treba čakati ali prilagajati temperaturnega regulatorja.

100 % hitrost na vseh tkaninah, ni hitrejšega parnega likalnika

100 % hitrost na vseh tkaninah, ni hitrejšega parnega likalnika

100 % hitrost likanja, brez ločevanja. Z učinkovitejšo paro zlikajte vsa oblačila.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Ocene

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4.2

od 5

5

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

17/12/2013

Polska

Polska

Żelazko, które zachęca do prasowania

Żelazko bardzo łatwe w obsłudze - nie ma konieczności regulowania temperatury. Jedyna czynność, to uzupełnianie wody w zbiorniku, która, niestety, szybko się zużywa. Ubrania są dokładnie uprasowane, a uciążliwe zagniecenia likwiduje dodatkowe uderzenie pary. Z początku żelazko wydawało mi się dosyć ciężkie, ale szybko przyzwyczaiłam się do niego i nie wyobrażam sobie prasowania innym sprzętem. Kolejny plus, to brak możliwości przypalenia materiału czy też pozostawienia jakiegokolwiek śladu po zbyt wysokiej temperaturze żelazka - pozostawione bez ruchu samo się wyłącza.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

12/06/2013

Polska

Polska

nowoczesne, skuteczne żelazko dla wymagających

Kupiłem ten model troszkę niedowierzając temu co czytałem w reklamie.Niedowierzałem by żelazko było w stanie prasować różne materiały bez dodatkowych ustawień. Po zakupie moje spostrzeżenia są nastepujące: kupiłem nowoczesne, ciężkie żelazko z ogromnym wyrzutem pary, praktycznie bezobsługowe( tylko 1 przycisk dodatkowego wyrzutu). Świetny design, nagrzewa się w kilkanaście sekund. Prasuje rewelacyjnie, szybko i dokładnie.Dodatkowo do zestawu dołączono poręczny kubek z dziubkiem do nalewania wody i test twardości wody

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

03/12/2012

Polska

Polska

oszczędność czasu i energii, przyjemność prasowania

Jestem posiadaczem nowego żelazka philips GC 5055, jak dla mnie żelazko wypadło super, bardzo szybko się nagrzewa, a duża moc i genarator pary sprawiają, iż ubrania szybko stają się gładkie i tracą zagniecenia - do tej pory wyprasowanie lnianych spodni zajmowało mi wiele czasu, teraz jest to chwila. Istotną jak dla mnie jego cechą jest to, iż nie muszę zmieniać ustawiewień podczas prasowania różnego rodzaju tkanin, np atłasowych bluzek czy cieniutkiego obrusu. Co więcej aplikacje na ubrankach dziecka nie topią się i pozostają nie naruszone podczas prasowania po prawej stronie. Żelazko ma solidny kabel i duży zbiornik na wodę, co więcej woda nie wylewa się z niego i nie moczy ubrań podczas używania go. W 100 % polecam to żelazko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5055/07 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5055/07 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

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