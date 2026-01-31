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Izdelek ni več na voljo

EcoCareParni likalnik

GC3730/02

1 nagrada

100 % moč pare, 25 %* manjša poraba energije.

Inovativna funkcija parnega likalnika Philips zagotavlja 100 % moč pare za temeljito glajenje vseh gub. Ker zmanjšuje izgubo pare, samodejno prihrani 25 %* energije. 30 % plastike in aluminija likalnika je recikliranih.

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

s samod. varčevanjem z energijo in 30 % recikliranega materiala

100 % moč pare, 25 %* manjša poraba energije.

Izpust pare 130 g omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.

Dvojni sistem proti vodnemu kamnu preprečuje nabiranje vodnega kamna

Dvojni sistem proti vodnemu kamnu preprečuje nabiranje vodnega kamna

Sistem proti vodnemu kamnu vašega parnega likalnika Philips z dvojnim delovanjem s tabletami in enostavno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna preprečuje nabiranje vodnega kamna.

Mehak ročaj za trajno udobno likanje

Mehak ročaj likalnika Philips omogoča udobno tudi dolgotrajno likanje.

Tehnične specifikacije

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  • Slika VRS_PBTAWARD66

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Omejitve odgovornosti

  1. Do 25 % manjša poraba energije na osnovi standarda IEC 603311, v primerjavi z modelom RI3320 pri najvišji nastavitvi