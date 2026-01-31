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GC3730/02
100 % moč pare, 25 %* manjša poraba energije.
Inovativna funkcija parnega likalnika Philips zagotavlja 100 % moč pare za temeljito glajenje vseh gub. Ker zmanjšuje izgubo pare, samodejno prihrani 25 %* energije. 30 % plastike in aluminija likalnika je recikliranih.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.
Sistem proti vodnemu kamnu vašega parnega likalnika Philips z dvojnim delovanjem s tabletami in enostavno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna preprečuje nabiranje vodnega kamna.
Mehak ročaj likalnika Philips omogoča udobno tudi dolgotrajno likanje.
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Do 25 % manjša poraba energije na osnovi standarda IEC 603311, v primerjavi z modelom RI3320 pri najvišji nastavitvi