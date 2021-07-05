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Izdelek ni več na voljo

PowerLifeParni likalnik

GC2960/50

5

| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Vrhunska zmogljivost dan za dnem

Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Z novo likalno ploščo SteamGlide, neprekinjenim močnim izpustom pare in sistemom za preprečevanje vodnega kamna je ta likalnik odlična naložba, ki jo boste lahko dolgo uporabljali.

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z likalno ploščo SteamGlide

Vrhunska zmogljivost dan za dnem

  • Para 40 g/min;130-gramski izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide

  • Sam. var. izklop + proti vod. kamnu

  • 2400 W moči

2400 W moči omogoča neprekinjen močan izpust pare

2400 W moči omogoča neprekinjen močan izpust pare

2400 W moči omogoča neprekinjen močan izpust pare.

Neprekinjen odvod pare do 40 g/min

Neprekinjen odvod pare do 40 g/min

Neprekinjen izpust pare do 40 g/min likalnika Philips omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje vseh gub.

Izpust pare 130 g omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Izpust pare 130 g omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

05/07/2021

Україна

Україна

Утюг хороший помощник для дома

Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.

Prednosti

Всё устраивает, качество на высшем уровне.

Slabosti

Минусов нет.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2960/50 Парова праска

Datum uporabe 2019-07-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2960/50 Парова праска

Datum uporabe 2019-07-04

29/06/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2960/50 Парова праска

Datum uporabe 2019-06-29

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2960/50 Парова праска

Datum uporabe 2019-06-29

30/07/2020

Україна

Україна

чудовий помічник

мріяла про цю праску давно і ось чоловік зробив сюрприз і нарешті я користуюся цим шикарним девайсьм вже більше 6 років. все працює відмінно навіть після того як я одного разу забула її вимкнути і вона стояла вімкнута більше 4 годин рекомендую

Prednosti

якість

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2960/50 Парова праска

Datum uporabe 2018-07-30

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2960/50 Парова праска

Datum uporabe 2018-07-30

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