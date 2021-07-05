Izdelek ni več na voljo
Vrhunska zmogljivost dan za dnem
Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Z novo likalno ploščo SteamGlide, neprekinjenim močnim izpustom pare in sistemom za preprečevanje vodnega kamna je ta likalnik odlična naložba, ki jo boste lahko dolgo uporabljali.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 40 g/min;130-gramski izpust pare
Likalna plošča SteamGlide
Sam. var. izklop + proti vod. kamnu
2400 W moči
2400 W moči omogoča neprekinjen močan izpust pare.
Neprekinjen izpust pare do 40 g/min likalnika Philips omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje vseh gub.
Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.
Nagrade
5.0
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Irena_88
05/07/2021
Україна
Утюг хороший помощник для дома
Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.
Prednosti
Всё устраивает, качество на высшем уровне.
Slabosti
Минусов нет.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2960/50 Парова праска
Datum uporabe 2019-07-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2960/50 Парова праска
Datum uporabe 2019-07-04
CrayZ
29/06/2021
Україна
Чудова праска
Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2960/50 Парова праска
Datum uporabe 2019-06-29
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2960/50 Парова праска
Datum uporabe 2019-06-29
таня36
30/07/2020
Україна
чудовий помічник
мріяла про цю праску давно і ось чоловік зробив сюрприз і нарешті я користуюся цим шикарним девайсьм вже більше 6 років. все працює відмінно навіть після того як я одного разу забула її вимкнути і вона стояла вімкнута більше 4 годин рекомендую
Prednosti
якість
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2960/50 Парова праска
Datum uporabe 2018-07-30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2960/50 Парова праска
Datum uporabe 2018-07-30