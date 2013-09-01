Izdelek ni več na voljo
Vrhunska zmogljivost dan za dnem
Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Z novo likalno ploščo SteamGlide, neprekinjenim močnim izpustom pare in tableto za preprečevanje vodnega kamna je ta praktični likalnik odlična naložba, ki jo boste lahko dolgo uporabljali.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Izpust 35 g/min; dodaten izpust 120 g
Likalna plošča SteamGlide
Odstranjevanje vodnega kamna
2300 W moči
Zmogljivi likalnik se hitro segreje in ohrani enakomerno temperaturo med likanjem za preprosto in natančno glajenje gub.
Neprekinjen izpust pare do 35 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.
Dodaten 120-gramski izpust pare likalnika omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Nagrade
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
JANA
01/09/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosti
Sem moc spokojena. Vzhledově hezká žehlička,snadné napařování, jednoduché žehlení.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička
Dee007
06/02/2019
România
Un fier de calcat foarte bun
Detin acest fier de calcat de mai bine de 3 ani. Imi place mult ca se incalzeste la temperatura necesara intr-un timp foarte scurt, este ergonomic si l-am achizitionat la un pret bun.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur