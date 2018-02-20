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Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 40 g/min;160-gramski izpust pare
Likalna plošča SteamGlide Plus
Odstranjevanje vodnega kamna
2400 W moči
2400 W hitro segreje parni likalnik Azur Performer Plus in omogoča zmogljivo delovanje za vrhunsko likanje.
Neprekinjen izpust pare do 40 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.
Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.
Nagrade
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
RomKo
20/02/2018
Česká republika
Spokojenost s výrobkem.
Spokojenost s výrobkem. Žehlička se mi líbí nejenom designově, Ale i jednoduchým pohodlným provozem.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička
Miluška
29/11/2017
Česká republika
Tento produkt jednoznačně doporučuji, neboť má vynikající vlastnosti, oceňuji zejména odvápňování.
Tento produkt jednoznačně doporučuji, neboť má vynikající vlastnosti, oceňuji zejména odvápňování.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička