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Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
30 g
Likalnik z izpustom pare 90 g omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Likalna plošča vašega likalnika Philips ima posebno prevleko proti sprijemanju, ki omogoča dobro drsenje po vseh tkaninah.
Velika 300 ml posoda za vodo prinaša manj polnjenj, da lahko hkrati zlikate več oblačil.
Nagrade
4.8
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
mario1234
06/01/2014
Polska
Zwinne żelazko zajrzy w każdy zakamarek
Małe, eleganckie żelazko cechujące się ergonomiczną pracą pozwala wyprasować wszystko szybko. Kołnierzyki prasuje z najwyższą dokładnością tak jak i kieszonki. Para wodna dozowana jest powoli nie pozostawiając plam po wodzie, spryskiwacz drobno dzieli wodę na mgiełkę. kabel w dobrej długości, elementy żelazka dokładnie dopasowane.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Beatazz
18/12/2013
Polska
Ten produkt jest dla całej rodziny
bardzo dobrej jakości i nie zawodny w każdej sytuacji
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
pawcioDD
09/09/2013
Polska
Preverjen kupec
Jeszcze takiego nie miałem!
Bardzo dobre żelazko. Wydajne i ładne. Długi kabel to mega ułatwienie.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe