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Izdelek ni več na voljo

ComfortCareParni likalnik

GC2710/02

4.8
| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Enostavno, hitro in učinkovito
Za odlične rezultate potrebujete učinkovit izpust pare in trpežen likalnik. Praktični parni likalnik Philips GC2710/02 z izpustom pare 90 g, močjo 2000 W za stalno visoko nastavitev pare in sistemom samodejnega čiščenja je odlična naložba, ki jo boste lahko dolgo uporabljali.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalnik z dolgotrajnejšim izpustom pare

Enostavno, hitro in učinkovito

  • 30 g

Dodaten izpust pare do 90 g za najtrdovratnejše gube

Dodaten izpust pare do 90 g za najtrdovratnejše gube

Likalnik z izpustom pare 90 g omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.

Prevleka likalne plošče proti sprijemanju

Prevleka likalne plošče proti sprijemanju

Likalna plošča vašega likalnika Philips ima posebno prevleko proti sprijemanju, ki omogoča dobro drsenje po vseh tkaninah.

Manj polnjenj z izjemno velikim 300 ml zbiralnikom za vodo

Manj polnjenj z izjemno velikim 300 ml zbiralnikom za vodo

Velika 300 ml posoda za vodo prinaša manj polnjenj, da lahko hkrati zlikate več oblačil.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

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Nagrade

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

06/01/2014

Polska

Polska

Zwinne żelazko zajrzy w każdy zakamarek

Małe, eleganckie żelazko cechujące się ergonomiczną pracą pozwala wyprasować wszystko szybko. Kołnierzyki prasuje z najwyższą dokładnością tak jak i kieszonki. Para wodna dozowana jest powoli nie pozostawiając plam po wodzie, spryskiwacz drobno dzieli wodę na mgiełkę. kabel w dobrej długości, elementy żelazka dokładnie dopasowane.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

18/12/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest dla całej rodziny

bardzo dobrej jakości i nie zawodny w każdej sytuacji

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

09/09/2013

Polska

Polska

Preverjen kupec

Jeszcze takiego nie miałem!

Bardzo dobre żelazko. Wydajne i ładne. Długi kabel to mega ułatwienie.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

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