Serija Eco Conscious

Pomagajte se nam posloviti od primarne plastike s kompletom za zajtrk iz odpadnega jedilnega olja in drugih rastlinskih odpadkov. Odpadno jedilno olje lahko onesnaži vodo in škodi okolju. Vendar ni treba, da je tako. Rabljeno olje lahko postane vir – plastika na biološki osnovi*. S to revolucionarno inovacijo se želimo izogniti plastiki iz fosilnih goriv in namesto tega izkoristiti obstoječe vire. Z uporabo tovrstne plastike na biološki osnovi v kompletu za zajtrk serije Eco Conscious prispevamo k zmanjšanju emisij CO2 med proizvodnim procesom za 21 %**. Po našem trajnostnem načrtu tako porabljamo manj in ponovno uporabljamo več.