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  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare AzurParni likalnik

GC4910/10

3.5

| (4) Ocene

1 nagrada

Brezskrbno likanje, brez nastavitev

Omogoča likanje vseh oblačil (svila, posteljnina, bombaž, kašmir) v kateremkoli zaporedju in brez prilagajanja temperature. PerfectCare Azur zagotavlja odlične rezultate brez nevarnosti za prežgana ali svetleča oblačila. Likanje še nikoli ni bilo tako enostavno.

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Izpopolnjeno likanje

Brezskrbno likanje, brez nastavitev

  • Izpust 45 g/min; dodaten izpust 180 g

  • Likalna plošča SteamGlide Plus

  • Sam. var. izklop + proti vod. kamnu

  • Varno za likanje primernih oblačil

Tehnologija OptimalTemp: popolna kombinacija temperature

Tehnologija OptimalTemp: popolna kombinacija temperature

Najnovejša revolucija pri likanju zagotavlja popolno kombinacijo pare in prave temperature. S tem brez dodatnih nastavitev zagotovi hitro likanje in izjemne rezultate pri trdovratnih gubah na vseh tkaninah, ki so primerne za likanje. Popolno kombinacijo pare in temperature zagotavljata: 1) pametni kontrolni senzor, ki nastavlja pravo temperaturo; 2) tehnologija HeatFlow, ki omogoča enakomerno kombinacijo pare in ustrezne temperature.

100 % varno pri likanju vseh primernih oblačil

100 % varno pri likanju vseh primernih oblačil

100 % varno pri likanju tudi občutljivih tkanin, ko so svila, kašmir, volna, poliester. Neodvisni testni inštituti so likalnik PerfectCare uporabili na najobčutljivejših oblačilih, primernih za likanje, in potrdili njegove vrhunske rezultate.

100 % hitrost na vseh tkaninah, ni hitrejšega parnega likalnika

100 % hitrost likanja, brez ločevanja. Z učinkovitejšo paro zlikajte vsa oblačila.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.5

od 5

4

Ocene

3
2

19/12/2014

България

България

Това е ютията

Лесна и удобна за употреба в комбинация с подходяща дъска,незаменима.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия

28/12/2017

România

România

Excelent

Este un produs grozav, il am de mult timp si am calcat orice cu el si absolut nimc nu s-a topit cu reglajul automat al temperaturii. Ce pot spune ca e dificil de calcat ar fii un produs integral din sintetic, raman urmele de la sifonatul puternic.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4910/10 Fier de călcat cu abur

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4910/10 Fier de călcat cu abur

08/12/2017

България

България

продуктът е много ефикасен

учудващо за мен този висок клас уред даде дефект след 1 година ползване - тече вода от бутона за паров удар

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия

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