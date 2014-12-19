2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
GC4910/10
Brezskrbno likanje, brez nastavitev
Omogoča likanje vseh oblačil (svila, posteljnina, bombaž, kašmir) v kateremkoli zaporedju in brez prilagajanja temperature. PerfectCare Azur zagotavlja odlične rezultate brez nevarnosti za prežgana ali svetleča oblačila. Likanje še nikoli ni bilo tako enostavno.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Izpust 45 g/min; dodaten izpust 180 g
Likalna plošča SteamGlide Plus
Sam. var. izklop + proti vod. kamnu
Varno za likanje primernih oblačil
Najnovejša revolucija pri likanju zagotavlja popolno kombinacijo pare in prave temperature. S tem brez dodatnih nastavitev zagotovi hitro likanje in izjemne rezultate pri trdovratnih gubah na vseh tkaninah, ki so primerne za likanje. Popolno kombinacijo pare in temperature zagotavljata: 1) pametni kontrolni senzor, ki nastavlja pravo temperaturo; 2) tehnologija HeatFlow, ki omogoča enakomerno kombinacijo pare in ustrezne temperature.
100 % varno pri likanju tudi občutljivih tkanin, ko so svila, kašmir, volna, poliester. Neodvisni testni inštituti so likalnik PerfectCare uporabili na najobčutljivejših oblačilih, primernih za likanje, in potrdili njegove vrhunske rezultate.
100 % hitrost likanja, brez ločevanja. Z učinkovitejšo paro zlikajte vsa oblačila.
Nagrade
3.5
od 5
4
Ocene
Gerganoff
19/12/2014
България
Това е ютията
Лесна и удобна за употреба в комбинация с подходяща дъска,незаменима.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия
1234
28/12/2017
România
Excelent
Este un produs grozav, il am de mult timp si am calcat orice cu el si absolut nimc nu s-a topit cu reglajul automat al temperaturii. Ce pot spune ca e dificil de calcat ar fii un produs integral din sintetic, raman urmele de la sifonatul puternic.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4910/10 Fier de călcat cu abur
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4910/10 Fier de călcat cu abur
STG69
08/12/2017
България
продуктът е много ефикасен
учудващо за мен този висок клас уред даде дефект след 1 година ползване - тече вода от бутона за паров удар
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия