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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare XpressVisokotlačni parni likalnik

GC5060/02

4.3

| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Brezskrbno likanje, brez nastavitev

Omogoča likanje vseh oblačil (svila, posteljnina, bombaž, kašmir) v kateremkoli zaporedju in brez prilagajanja temperature. Likalnik Philips PerfectCare Xpress zagotavlja odlične rezultate brez nevarnosti za prežgano ali svetlečo obleko. Resnično enostavno likanje.

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z vgrajenim kompaktnim in zmogljivim sistemskim likalnikom

Brezskrbno likanje, brez nastavitev

  • Para 65 g/min; 200-gramski izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide

  • Sam. var. izklop + proti vod. kamnu

  • Varno za likanje primernih oblačil

100 % varno pri likanju vseh primernih oblačil

100 % varno pri likanju vseh primernih oblačil

100 % varno pri likanju tudi občutljivih tkanin, ko so svila, kašmir, volna, poliester. Neodvisni testni inštituti so likalnik PerfectCare uporabili na najobčutljivejših oblačilih, primernih za likanje, in potrdili njegove vrhunske rezultate.

100 % enostavna uporaba, brez prilagoditev

100 % enostavna uporaba, brez prilagoditev

100 % enostavna uporaba in brez prilagoditev. Zdaj lahko eno za drugim likate vsa oblačila, ki so primerna za likanje, in vam pri tem ni treba čakati ali prilagajati temperaturnega regulatorja.

100 % hitrost na vseh tkaninah, ni hitrejšega parnega likalnika

100 % hitrost na vseh tkaninah, ni hitrejšega parnega likalnika

100 % hitrost likanja, brez ločevanja. Z učinkovitejšo paro zlikajte vsa oblačila.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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4.3

od 5

7

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

13/03/2018

Hrvatska

Hrvatska

Fenomenalna pegla

Zaista nema mane bar za mene steta sto se ne proizvodi vise inace bih je odmah kupila gde god sam trazila kazu da je OUTLET ali za mene nije.Zao mi je sto ne mogu da je nabavim nudili su mi neke lose kopije cije su ne znam ali smatram da je najbolje kupiti original. Inace nisam ljubitelj peglanja ali sa ovakvom peglom mi nije bilo tesko pogotovo sto ne moras da razvrstavas ves ili bilo sta drugo u svakom slucaju bice opet neka PHILIPS pegla kod mene jer nemaju premca bar za mene to vazi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5060/02 Parno glačalo za glačanje pod tlakom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5060/02 Parno glačalo za glačanje pod tlakom

19/10/2014

Česká republika

Česká republika

Vynikající produkt

Tento produkt je vynikající. Jednoduchá obsluha,vynikající vlastnosti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Ušetří spousty času

Vyžehlení veškerého prádla z různých materiálů, bez přemýšlení, že mohu něco spálit, nevhodnou teplotou... odpadlo třídění na syntetické materiály. Prostě co mi "padne" pod ruku vyžehlím. Také žehlení košil je díky perfektnímu výkonu s napařováním zkráceno na poloviční dobu...:D Ložní žehlím složené na půl a se super výsledkem!!! Pro někoho to bude znít divně, ale RÁDA žehlím! Byla to skvělá volba, doporučuji všem! Při pohybu žehličkou do stran, nenapařuje a tak po postavení "nepáří". Ale tenhle krok jsem musela vyšpiónit, ze začátku jsem mocně zvlhčovala vzduch :D

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička

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