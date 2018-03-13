Izdelek ni več na voljo
Brezskrbno likanje, brez nastavitev
Omogoča likanje vseh oblačil (svila, posteljnina, bombaž, kašmir) v kateremkoli zaporedju in brez prilagajanja temperature. Likalnik Philips PerfectCare Xpress zagotavlja odlične rezultate brez nevarnosti za prežgano ali svetlečo obleko. Resnično enostavno likanje.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 65 g/min; 200-gramski izpust pare
Likalna plošča SteamGlide
Sam. var. izklop + proti vod. kamnu
Varno za likanje primernih oblačil
100 % varno pri likanju tudi občutljivih tkanin, ko so svila, kašmir, volna, poliester. Neodvisni testni inštituti so likalnik PerfectCare uporabili na najobčutljivejših oblačilih, primernih za likanje, in potrdili njegove vrhunske rezultate.
100 % enostavna uporaba in brez prilagoditev. Zdaj lahko eno za drugim likate vsa oblačila, ki so primerna za likanje, in vam pri tem ni treba čakati ali prilagajati temperaturnega regulatorja.
100 % hitrost likanja, brez ločevanja. Z učinkovitejšo paro zlikajte vsa oblačila.
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Nagrade
4.3
od 5
7
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zorica10
13/03/2018
Hrvatska
Fenomenalna pegla
Zaista nema mane bar za mene steta sto se ne proizvodi vise inace bih je odmah kupila gde god sam trazila kazu da je OUTLET ali za mene nije.Zao mi je sto ne mogu da je nabavim nudili su mi neke lose kopije cije su ne znam ali smatram da je najbolje kupiti original. Inace nisam ljubitelj peglanja ali sa ovakvom peglom mi nije bilo tesko pogotovo sto ne moras da razvrstavas ves ili bilo sta drugo u svakom slucaju bice opet neka PHILIPS pegla kod mene jer nemaju premca bar za mene to vazi
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Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5060/02 Parno glačalo za glačanje pod tlakom
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Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5060/02 Parno glačalo za glačanje pod tlakom
laco
19/10/2014
Česká republika
Vynikající produkt
Tento produkt je vynikající. Jednoduchá obsluha,vynikající vlastnosti.
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Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička
Danny55
18/08/2013
Česká republika
Ušetří spousty času
Vyžehlení veškerého prádla z různých materiálů, bez přemýšlení, že mohu něco spálit, nevhodnou teplotou... odpadlo třídění na syntetické materiály. Prostě co mi "padne" pod ruku vyžehlím. Také žehlení košil je díky perfektnímu výkonu s napařováním zkráceno na poloviční dobu...:D Ložní žehlím složené na půl a se super výsledkem!!! Pro někoho to bude znít divně, ale RÁDA žehlím! Byla to skvělá volba, doporučuji všem! Při pohybu žehličkou do stran, nenapařuje a tak po postavení "nepáří". Ale tenhle krok jsem musela vyšpiónit, ze začátku jsem mocně zvlhčovala vzduch :D
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Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička