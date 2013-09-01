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  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron

Izdelek ni več na voljo

PowerLifeParni likalnik

GC2930/02

5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Vrhunska zmogljivost dan za dnem

Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Z novo likalno ploščo SteamGlide, neprekinjenim močnim izpustom pare in tableto za preprečevanje vodnega kamna je praktični parni likalnik Philips odlična naložba, ki jo boste lahko dolgo uporabljali.

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalnik z likalno ploščo SteamGlide

Vrhunska zmogljivost dan za dnem

  • Para 35 g/min; 110-gramski izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide

  • Vložek proti vodnemu kamnu

  • 2200 W moči

2200 W moči omogoča stalno visoko nastavitev pare

2200 W moči omogoča stalno visoko nastavitev pare

Neprekinjen izpust pare do 35 g/min

Neprekinjen izpust pare do 35 g/min

Neprekinjen izpust pare do 35 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.

Izpust pare 110 g omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Izpust pare 110 g omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Likalnik z izpustom pare 110 g omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosti

Sem moc spokojena. Vzhledově hezká žehlička,snadné napařování, jednoduché žehlení.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička

06/02/2019

România

România

Un fier de calcat foarte bun

Detin acest fier de calcat de mai bine de 3 ani. Imi place mult ca se incalzeste la temperatura necesara intr-un timp foarte scurt, este ergonomic si l-am achizitionat la un pret bun.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur

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