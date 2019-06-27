IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Zasnovan za popolnost
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zasnovan za popolnost
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72

Izdelek ni več na voljo

AzurParni likalnik

GC4850/02

4.4
| (15) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 87%

1 nagrada

Zasnovan za popolnost
Novi likalnik Philips Azur GC4850/02 je optimalne zasnove in teže, zato omogoča gladko drsenje po oblačilih, tudi po najtežje dostopnih delih. Z učinkovitim izpustom pare vam nudi vse, kar potrebujete za popolne rezultate.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likanje z učinkovitim izpustom pare

Zasnovan za popolnost

  • Para 50 g/min; dodaten 180-gramski izpust pare

  • Likalna plošča SteamGlide Plus

  • Samodejni varnostni izklop

  • 2600 W moči

Samodejni izklop za varnost in varčevanje z energijo

Samodejni izklop za varnost in varčevanje z energijo

Funkcija varnostnega samodejnega izklopa samodejno izklopi aparat, če ga nekaj minut ne uporabljate, in tako varčuje z energijo.

Dvojni sistem proti vodnemu kamnu preprečuje nabiranje vodnega kamna

Dvojni sistem proti vodnemu kamnu preprečuje nabiranje vodnega kamna

Sistem proti vodnemu kamnu vašega parnega likalnika Philips z dvojnim delovanjem s tabletami in enostavno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna preprečuje nabiranje vodnega kamna.

Parna konica zagotavlja paro na težko dosegljivih mestih

Parna konica zagotavlja paro na težko dosegljivih mestih

Edinstvena parna konica likalnika Philips združuje posebej koničast sprednji del likalne plošče s posebnimi podaljšanimi parnimi režami na konici, kar omogoča učinkovito likanje tudi najmanjših in najtežje dosegljivih mest.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

15

Ocene

87%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

27/06/2019

Україна

Україна

Ця праска легка у використанні

Праска має всі необхідні функції для домашнього використання. Прасує чудово з першого разу.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4850/02 Steam iron

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur GC4850/02 Steam iron

21/02/2018

Polska

Polska

dobre żelazko

Bardzo dobre żelazko, długo służyło , bardzo dużo i bardzo dobrze prasowało, jeszcze by prasowało tylko zepsuł się strażak.polecam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe Azur GC4850/02

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe Azur GC4850/02

07/03/2016

Polska

Polska

ogólnie bdb

Żelasko Philips Azur GC 4850 używam już około dwóch lat muszę szczerz powiedzieć iż jestem z niego zadowolona. Prasowanie wręcz wyśmienite ale tylko z parą ma taki lekki wślizg, natomiast bez pary jest wręcz cieżko cokolwiek wyprasować.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe Azur GC4850/02

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe Azur GC4850/02

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki