2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 50 g/min; dodaten 180-gramski izpust pare
Likalna plošča SteamGlide Plus
Samodejni varnostni izklop
2600 W moči
Funkcija varnostnega samodejnega izklopa samodejno izklopi aparat, če ga nekaj minut ne uporabljate, in tako varčuje z energijo.
Sistem proti vodnemu kamnu vašega parnega likalnika Philips z dvojnim delovanjem s tabletami in enostavno funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna preprečuje nabiranje vodnega kamna.
Edinstvena parna konica likalnika Philips združuje posebej koničast sprednji del likalne plošče s posebnimi podaljšanimi parnimi režami na konici, kar omogoča učinkovito likanje tudi najmanjših in najtežje dosegljivih mest.
Nagrade
4.4
od 5
15
Ocene
87%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Olyakov
27/06/2019
Україна
Ця праска легка у використанні
Праска має всі необхідні функції для домашнього використання. Прасує чудово з першого разу.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4850/02 Steam iron
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur GC4850/02 Steam iron
domig
21/02/2018
Polska
dobre żelazko
Bardzo dobre żelazko, długo służyło , bardzo dużo i bardzo dobrze prasowało, jeszcze by prasowało tylko zepsuł się strażak.polecam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe Azur GC4850/02
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe Azur GC4850/02
milena168
07/03/2016
Polska
ogólnie bdb
Żelasko Philips Azur GC 4850 używam już około dwóch lat muszę szczerz powiedzieć iż jestem z niego zadowolona. Prasowanie wręcz wyśmienite ale tylko z parą ma taki lekki wślizg, natomiast bez pary jest wręcz cieżko cokolwiek wyprasować.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe Azur GC4850/02
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Żelazko parowe Azur GC4850/02